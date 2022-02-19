Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022: Пекин, Китай. Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт 19 Февраля прямая трансляция
Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки
19 февраля 2022, суббота. 09:00 МСК. Пекин, Китай. Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт. Квалификация, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 09:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022, Пекин, Китай, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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19:27
Приветствуем всех любителей лыжных гонок! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта свободным стилем на 50 км на Олимпиаде-2022 в Пекине. Старт запланирован на 09:00 по московскому времени.