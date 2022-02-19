Олимпиада 2022: Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа 19 Февраля прямая трансляция
Арена: Кэпитал Индор Стэдиум (Пекин, Китай)
19 февраля 2022, суббота. 14:00 МСК. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортивные пары. Произвольная программа. Квалификация, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2022, Фигурное катание, оно проводится на арене: Кэпитал Индор Стэдиум (Пекин, Китай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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19:22
Приветствуем всех любителей фигурного катания! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у спортивных пар на Олимпиаде-2022. Старт запланирован на 14:00 по московскому времени.