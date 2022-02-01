Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
19 февраля 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Эдди Хау
История личных встреч
|15.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 4
|17.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 2
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 2
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 2
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 3
|20.07.2019
|Премьер-лига Азия Трофи
|За 3-е место
|1 : 0
|02.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 0
|01.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 3
|23.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 3
|26.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|20
|3
|2
|61-14
|63
|84,0
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|61-19
|54
|75,0
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|65,3
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|12
|7
|6
|40-32
|43
|57,3
| 5
Лига Европы
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|12
|5
|8
|44-33
|41
|54,7
|6
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|34-25
|39
|59,1
|7
|Вулверхэмптон
|23
|11
|4
|8
|21-17
|37
|53,6
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|11
|3
|8
|28-29
|36
|54,5
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|7
|12
|5
|25-25
|33
|45,8
|10
|Саутгемптон
|24
|6
|11
|7
|30-37
|29
|40,3
|11
|Лестер Сити
|22
|7
|6
|9
|36-41
|27
|40,9
|12
|Астон Вилла
|23
|8
|3
|12
|31-36
|27
|39,1
|13
|Кристал Пэлас
|24
|5
|11
|8
|32-35
|26
|36,1
|14
|Брентфорд
|25
|6
|6
|13
|26-40
|24
|32,0
|15
|Лидс Юнайтед
|23
|5
|8
|10
|27-46
|23
|33,3
|16
|Эвертон
|22
|6
|4
|12
|28-38
|22
|33,3
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|4
|9
|10
|25-44
|21
|30,4
| 18
Зона вылета
|Норвич Сити
|24
|4
|5
|15
|14-50
|17
|23,6
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|23
|4
|3
|16
|23-43
|15
|21,7
| 20
Зона вылета
|Бёрнли
|21
|1
|11
|9
|17-29
|14
|22,2