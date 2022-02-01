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Саутгемптон - Эвертон 19 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
19 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Саутгемптон Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Эвертон, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Англия Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
14.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Эвертон3 : 1Саутгемптон
01.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Эвертон1 : 0Саутгемптон
25.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Саутгемптон2 : 0Эвертон
09.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Эвертон1 : 1Саутгемптон
09.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Саутгемптон1 : 2Эвертон
19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Саутгемптон2 : 1Эвертон
02.10.2018 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Эвертон1 : 1 3 : 4Саутгемптон
18.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Эвертон2 : 1Саутгемптон
05.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 37 Эвертон1 : 1Саутгемптон
26.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 13 Саутгемптон4 : 1Эвертон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити25 63
2
Лига чемпионов
Ливерпуль24 54
3
Лига чемпионов
Челси24 47
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед25 43
5
Лига Европы
Вест Хэм Юнайтед25 41
6 Арсенал22 39
7 Вулверхэмптон23 37
8 Тоттенхэм Хотспур22 36
9 Брайтон энд Хоув Альбион24 33
10 Саутгемптон24 29
11 Лестер Сити22 27
12 Астон Вилла23 27
13 Кристал Пэлас24 26
14 Брентфорд25 24
15 Лидс Юнайтед23 23
16 Эвертон22 22
17 Ньюкасл Юнайтед23 21
18
Зона вылета
Норвич Сити24 17
19
Зона вылета
Уотфорд23 15
20
Зона вылета
Бёрнли21 14

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