Саутгемптон - Эвертон 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
19 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Эвертон, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|3 : 1
|01.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 0
|25.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 0
|09.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 2
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 1
|02.10.2018
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 1
|05.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 1
|26.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|4 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|63
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|24
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|43
| 5
Лига Европы
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|41
|6
|Арсенал
|22
|39
|7
|Вулверхэмптон
|23
|37
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|33
|10
|Саутгемптон
|24
|29
|11
|Лестер Сити
|22
|27
|12
|Астон Вилла
|23
|27
|13
|Кристал Пэлас
|24
|26
|14
|Брентфорд
|25
|24
|15
|Лидс Юнайтед
|23
|23
|16
|Эвертон
|22
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Норвич Сити
|24
|17
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|23
|15
| 20
Зона вылета
|Бёрнли
|21
|14