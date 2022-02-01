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18:00  ru Лутон - Вест Бромвич 18:00  ru Ковентри Сити - Барнсли 18:00  ru Сток Сити - Бирмингем 18:00  ru КПР - Халл Сити
18:15  ru Осасуна - Атлетико 19:00  ru Ланс - Лион 20:00  ru Рома - Верона 20:30  ru Манчестер Сити - Тоттенхэм
20:30  ru Кадис - Хетафе 20:30  ru Кёльн - Айнтрахт 20:45  ru Виллем II - Аякс 22:45  ru Салернитана - Милан
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Осасуна - Атлетико 19 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
19 февраля 2022, суббота. 18:15 МСК. Испания - Примера, 25-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания);
Осасуна Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетико М, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
20.11.2021 Испания - Примера Тур 14 Атлетико М1 : 0Осасуна
16.05.2021 Испания - Примера Тур 37 Атлетико М2 : 1Осасуна
31.10.2020 Испания - Примера Тур 8 Осасуна1 : 3Атлетико М
17.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Осасуна0 : 5Атлетико М
14.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Атлетико М2 : 0Осасуна
15.04.2017 Испания - Примера Тур 32 Атлетико М3 : 0Осасуна
27.11.2016 Испания - Примера Тур 13 Осасуна0 : 3Атлетико М
24.02.2014 Испания - Примера Тур 25 Осасуна3 : 0Атлетико М
25.09.2013 Испания - Примера Тур 6 Атлетико М2 : 1Осасуна
17.03.2013 Испания - Примера Тур 28 Осасуна0 : 2Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид24 54
2
Лига чемпионов
Севилья24 50
3
Лига чемпионов
Бетис24 43
4
Лига чемпионов
Барселона23 39
5
Лига Европы
Атлетико М24 39
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад23 38
7 Вильярреал24 36
8 Атлетик Б24 34
9 Осасуна24 32
10 Сельта24 31
11 Райо Вальекано23 31
12 Валенсия24 30
13 Эспаньол24 28
14 Эльче24 26
15 Мальорка23 26
16 Хетафе24 25
17 Гранада24 24
18
Зона вылета
Алавес24 20
19
Зона вылета
Кадис24 19
20
Зона вылета
Леванте24 14

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