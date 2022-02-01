Осасуна - Атлетико 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
19 февраля 2022, суббота. 18:15 МСК. Испания - Примера, 25-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетико М, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Диего Симеоне
История личных встреч
|20.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 3
|17.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 5
|14.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 0
|15.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 0
|27.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 3
|24.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 25
|3 : 0
|25.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 1
|17.03.2013
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|54
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|24
|43
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|39
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|24
|39
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|23
|38
|7
|Вильярреал
|24
|36
|8
|Атлетик Б
|24
|34
|9
|Осасуна
|24
|32
|10
|Сельта
|24
|31
|11
|Райо Вальекано
|23
|31
|12
|Валенсия
|24
|30
|13
|Эспаньол
|24
|28
|14
|Эльче
|24
|26
|15
|Мальорка
|23
|26
|16
|Хетафе
|24
|25
|17
|Гранада
|24
|24
| 18
Зона вылета
|Алавес
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Кадис
|24
|19
| 20
Зона вылета
|Леванте
|24
|14