Кёльн - Айнтрахт Ф 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
19 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК. Германия - Бундеслига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Айнтрахт Ф, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 1
|14.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 0
|18.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 1
|18.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 4
|10.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|4 : 2
|20.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|0 : 1
|04.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 0
|05.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 0
|13.02.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|52
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|22
|46
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|22
|41
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|22
|34
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|22
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|22
|34
|7
|Унион
|22
|34
|8
|Кёльн
|22
|32
|9
|Майнц
|22
|31
|10
|Айнтрахт Ф
|22
|31
|11
|Бохум
|22
|28
|12
|Вольфсбург
|22
|27
|13
|Боруссия М
|22
|26
|14
|Герта
|22
|23
|15
|Арминия
|22
|22
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|22
|22
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|22
|18
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|22
|13