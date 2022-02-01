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Кёльн - Айнтрахт Ф 19 Февраля прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
19 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК. Германия - Бундеслига, 23-й тур
Кёльн Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Айнтрахт Ф, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
25.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 6 Айнтрахт Ф1 : 1Кёльн
14.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 21 Айнтрахт Ф2 : 0Кёльн
18.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Кёльн1 : 1Айнтрахт Ф
20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 Кёльн1 : 1Айнтрахт Ф
18.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Айнтрахт Ф2 : 4Кёльн
10.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 22 Айнтрахт Ф4 : 2Кёльн
20.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 5 Кёльн0 : 1Айнтрахт Ф
04.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 27 Кёльн1 : 0Айнтрахт Ф
05.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 10 Айнтрахт Ф1 : 0Кёльн
13.02.2016 Германия - Бундеслига Тур 21 Кёльн3 : 1Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Бавария22 52
2
Лига чемпионов
Боруссия Д22 46
3
Лига чемпионов
Байер22 41
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг22 34
5
Лига Европы
Хоффенхайм22 34
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург22 34
7 Унион22 34
8 Кёльн22 32
9 Майнц22 31
10 Айнтрахт Ф22 31
11 Бохум22 28
12 Вольфсбург22 27
13 Боруссия М22 26
14 Герта22 23
15 Арминия22 22
16
Стыковая зона
Аугсбург22 22
17
Зона вылета
Штутгарт22 18
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт22 13

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