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Вольфсбург - Хоффенхайм 19 Февраля прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
19 февраля 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 23-й тур
Вольфсбург Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Хоффенхайм, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
Германия Флориан Кофельдт
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
25.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 6 Хоффенхайм3 : 1Вольфсбург
06.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 24 Хоффенхайм2 : 1Вольфсбург
08.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 Вольфсбург2 : 1Хоффенхайм
15.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 22 Хоффенхайм2 : 3Вольфсбург
23.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 5 Вольфсбург1 : 1Хоффенхайм
28.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 31 Хоффенхайм1 : 4Вольфсбург
08.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 14 Вольфсбург2 : 2Хоффенхайм
10.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 26 Хоффенхайм3 : 0Вольфсбург
22.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 9 Вольфсбург1 : 1Хоффенхайм
12.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 20 Вольфсбург2 : 1Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария22171470-255278,8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д22151657-364669,7
3
Лига чемпионов
Байер22125558-364162,1
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг22104843-273451,5
5
Лига Европы
Хоффенхайм22104843-343451,5
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2297634-253451,5
7 Унион2297629-303451,5
8 Кёльн2288634-373248,5
9 Майнц2294931-243147,0
10 Айнтрахт Ф2287733-343147,0
11 Бохум22841024-322842,4
12 Вольфсбург22831123-332740,9
13 Боруссия М22751030-402639,4
14 Герта22651124-452334,8
15 Арминия22410821-292233,3
16
Стыковая зона
Аугсбург22571024-382233,3
17
Зона вылета
Штутгарт22461226-421827,3
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт22341520-571319,7

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