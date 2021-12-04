Салернитана - Милан 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
19 февраля 2022, суббота. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 26-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Милан, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Милан
Милан
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|04.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|25
|17
|4
|4
|50-26
|55
|73,3
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|16
|6
|2
|55-20
|54
|75,0
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|70,7
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|25
|13
|7
|5
|37-22
|46
|61,3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|24
|12
|8
|4
|46-29
|44
|61,1
| 6
Лига Европы
|Лацио
|25
|12
|6
|7
|52-39
|42
|56,0
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|25
|12
|4
|9
|42-32
|40
|53,3
|8
|Фиорентина
|24
|12
|3
|9
|43-34
|39
|54,2
|9
|Верона
|25
|10
|6
|9
|47-40
|36
|48,0
|10
|Торино
|24
|9
|5
|10
|31-25
|32
|44,4
|11
|Эмполи
|25
|8
|7
|10
|38-48
|31
|41,3
|12
|Сассуоло
|25
|7
|9
|9
|41-44
|30
|40,0
|13
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|38,9
|14
|Специя
|25
|7
|5
|13
|27-46
|26
|34,7
|15
|Удинезе
|23
|5
|9
|9
|30-40
|24
|34,8
|16
|Сампдория
|25
|6
|5
|14
|33-42
|23
|30,7
|17
|Кальяри
|25
|4
|9
|12
|25-46
|21
|28,0
| 18
Зона вылета
|Венеция
|24
|5
|6
|13
|22-43
|21
|29,2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|25
|1
|12
|12
|21-46
|15
|20,0
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|23
|3
|4
|16
|17-53
|13
|18,8