Виллем II - Аякс 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
19 февраля 2022, суббота. 20:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Аякс, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Фред Грим
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|02.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|5 : 0
|28.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|3 : 1
|23.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|1 : 1
|06.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|0 : 2
|05.05.2019
|Кубок Нидерландов
|Финал
|0 : 4
|06.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|1 : 4
|03.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|2 : 0
|24.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|3 : 1
|28.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 3
|14.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|22
|54
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|22
|48
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|42
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|41
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|22
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|22
|35
|8
|НЕК Неймеген
|22
|30
|9
|Камбюр
|22
|30
|10
|Гронинген
|22
|25
|11
|Херенвен
|22
|25
|12
|Хераклес
|22
|23
|13
|Валвейк
|22
|22
|14
|Гоу Эхед Иглс
|22
|22
|15
|Виллем II
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Спарта
|22
|17
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|22
|16