Онлайн трансляции
Пятница 18 февраля

22:30  ru Майнц - Байер 22:45  ru Ювентус - Торино 22:45  ru Борнмут - Ноттингем 23:00  ru Эльче - Райо Вальекано
23:00  ru Лилль - Метц 23:15  ru Боавишта - Бенфика
Суббота 19 февраля

03:00  ru Каролина - Нэшвилл 04:00  ru Миннесота - Флорида 04:30  ru Чикаго - Даллас 06:00  ru Вегас - Лос-Анджелес
15:30  ru Вест Хэм - Ньюкасл 15:30  ru Фулхэм - Хаддерсфилд 16:00  ru Гранада - Вильярреал 17:00  ru Сампдория - Эмполи
17:30  ru Вольфсбург - Хоффенхайм 17:30  ru Аугсбург - Фрайбург 17:30  ru Арминия - Унион 17:30  ru Штутгарт - Бохум
18:00  ru Арсенал - Брентфорд 18:00  ru Астон Вилла - Уотфорд 18:00  ru Кристал Пэлас - Челси 18:00  ru Саутгемптон - Эвертон
18:00  ru Ливерпуль - Норвич 18:00  ru Брайтон - Бёрнли 18:00  ru Дерби Каунти - Питерборо 18:00  ru Бристоль Сити - Мидлсбро
18:00  ru Кардифф Сити - Блэкпул 18:00  ru Престон - Рединг 18:00  ru Блэкберн - Миллуолл 18:00  ru Шеффилд Юн - Суонси
18:00  ru Лутон - Вест Бромвич 18:00  ru Ковентри Сити - Барнсли 18:00  ru Сток Сити - Бирмингем 18:00  ru КПР - Халл Сити
18:15  ru Осасуна - Атлетико 19:00  ru Ланс - Лион 20:00  ru Рома - Верона 20:30  ru Манчестер Сити - Тоттенхэм
20:30  ru Кадис - Хетафе 20:30  ru Кёльн - Айнтрахт 20:45  ru Виллем II - Аякс 22:45  ru Салернитана - Милан
23:00  ru Реал Мадрид - Алавес 23:00  ru Нант - ПСЖ 23:00  ru АЗ Алкмар - Хераклес
Олимпийские Игры

04:30  ru  Фристайл.М.Ски-хафпайп 04:30  ru Бобслей.М.Четвёрки.1 05:00  ru Горнолыжный спорт. Команды 06:00  ru Бобслей.М.Четвёрки.2
09:00  ru Лыжные гонки.М.Масс-старт 09:50  ru Кёрлинг.М.Швеция-Британия 10:00  ru Конькобежный.М.Масс-старт 14:00  ru Фигурное катание.Пары
15:00  ru Бобслей.Ж.Двойки 15:00  ru Кёрлинг.Ж.Швейцария - Швеция 16:10  ru Хоккей.М.Швеция - Словакия 16:30  ru Бобслей.Ж.Двойки
Свернуть список

Виллем II - Аякс 19 Февраля прямая трансляция

Стадион: Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
19 февраля 2022, суббота. 20:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
Виллем II Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Аякс, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
Нидерланды Фред Грим
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
02.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Аякс5 : 0Виллем II
28.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Аякс3 : 1Виллем II
23.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Виллем II1 : 1Аякс
06.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Аякс0 : 2Виллем II
05.05.2019 Кубок Нидерландов Финал Виллем II0 : 4Аякс
06.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Виллем II1 : 4Аякс
03.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Аякс2 : 0Виллем II
24.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Аякс3 : 1Виллем II
28.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Виллем II1 : 3Аякс
14.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Виллем II1 : 3Аякс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс22 54
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен22 49
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд22 48
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар22 42
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте22 41
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс22 36
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт22 35
8 НЕК Неймеген22 30
9 Камбюр22 30
10 Гронинген22 25
11 Херенвен22 25
12 Хераклес22 23
13 Валвейк22 22
14 Гоу Эхед Иглс22 22
15 Виллем II22 21
16
Стыковая зона
Фортуна22 19
17
Зона вылета
Спарта22 17
18
Зона вылета
ПЕК Зволле22 16

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close