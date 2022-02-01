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АЗ Алкмар - Хераклес 19 Февраля прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
19 февраля 2022, суббота. 23:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
АЗ Алкмар Хераклес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Хераклес, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Хераклес
Алмело
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Янсен
Германия Франк Вормут
История личных встреч
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд АЗ Алкмар4 : 1Хераклес
19.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Хераклес3 : 2АЗ Алкмар
16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 АЗ Алкмар5 : 0Хераклес
29.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Хераклес1 : 2АЗ Алкмар
29.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 АЗ Алкмар2 : 0Хераклес
23.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 АЗ Алкмар2 : 1Хераклес
02.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Хераклес3 : 2АЗ Алкмар
13.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 Хераклес0 : 3АЗ Алкмар
09.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 АЗ Алкмар5 : 0Хераклес
14.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 Хераклес1 : 2АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс22 54
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен22 49
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд22 48
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар22 42
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте22 41
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс22 36
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт22 35
8 НЕК Неймеген22 30
9 Камбюр22 30
10 Гронинген22 25
11 Херенвен22 25
12 Хераклес22 23
13 Валвейк22 22
14 Гоу Эхед Иглс22 22
15 Виллем II22 21
16
Стыковая зона
Фортуна22 19
17
Зона вылета
Спарта22 17
18
Зона вылета
ПЕК Зволле22 16

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