АЗ Алкмар - Хераклес 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
19 февраля 2022, суббота. 23:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Хераклес, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Хераклес
Алмело
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Франк Вормут
История личных встреч
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|4 : 1
|19.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|3 : 2
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|5 : 0
|29.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 2
|29.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|2 : 0
|23.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|2 : 1
|02.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|3 : 2
|13.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 31
|0 : 3
|09.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|5 : 0
|14.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 31
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|22
|54
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|22
|48
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|42
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|41
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|22
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|22
|35
|8
|НЕК Неймеген
|22
|30
|9
|Камбюр
|22
|30
|10
|Гронинген
|22
|25
|11
|Херенвен
|22
|25
|12
|Хераклес
|22
|23
|13
|Валвейк
|22
|22
|14
|Гоу Эхед Иглс
|22
|22
|15
|Виллем II
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Спарта
|22
|17
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|22
|16