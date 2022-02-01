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Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 19 Февраля прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
19 февраля 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Фулхэм Хаддерсфилд Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Хаддерсфилд Таун1 : 5Фулхэм
01.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Фулхэм3 : 2Хаддерсфилд Таун
16.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Хаддерсфилд Таун1 : 2Фулхэм
29.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Фулхэм1 : 0Хаддерсфилд Таун
05.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 11 Хаддерсфилд Таун1 : 0Фулхэм
22.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Хаддерсфилд Таун1 : 4Фулхэм
29.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Фулхэм5 : 0Хаддерсфилд Таун
16.01.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Хаддерсфилд Таун1 : 1Фулхэм
22.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Фулхэм1 : 1Хаддерсфилд Таун
21.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Хаддерсфилд Таун0 : 2Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм30 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс32 54
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс31 52
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун32 50
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро30 49
7 Ноттингем Форест31 47
8 Шеффилд Юнайтед30 47
9 Вест Бромвич Альбион31 46
10 Лутон Таун30 45
11 Престон Норт Энд32 45
12 Ковентри Сити30 44
13 Сток Сити30 43
14 Миллуолл31 43
15 Блэкпул31 41
16 Суонси Сити30 38
17 Бристоль Сити32 37
18 Бирмингем Сити32 36
19 Кардифф Сити31 35
20 Халл Сити32 33
21 Рединг31 23
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед30 21
23
Зона вылета
Дерби Каунти31 18
24
Зона вылета
Барнсли30 17

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