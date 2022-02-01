Ковентри Сити - Барнсли 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
19 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Барнсли, которое состоится 19 Февраля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Барнсли
Барнсли
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Поя Асбаги
История личных встреч
|14.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|1 : 0
|18.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|2 : 0
|26.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|0 : 0
|30.03.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 40
|2 : 2
|15.09.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 8
|1 : 0
|01.03.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 34
|2 : 0
|03.11.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 10
|4 : 3
|03.03.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 34
|1 : 0
|19.08.2014
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 3
|2 : 2
|04.01.2014
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|30
|64
| 2
Повышение
|Борнмут
|30
|58
| 3
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|32
|54
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|31
|52
| 5
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|32
|50
| 6
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|30
|49
|7
|Ноттингем Форест
|31
|47
|8
|Шеффилд Юнайтед
|30
|47
|9
|Вест Бромвич Альбион
|31
|46
|10
|Лутон Таун
|30
|45
|11
|Престон Норт Энд
|32
|45
|12
|Ковентри Сити
|30
|44
|13
|Сток Сити
|30
|43
|14
|Миллуолл
|31
|43
|15
|Блэкпул
|31
|41
|16
|Суонси Сити
|30
|38
|17
|Бристоль Сити
|32
|37
|18
|Бирмингем Сити
|32
|36
|19
|Кардифф Сити
|31
|35
|20
|Халл Сити
|32
|33
|21
|Рединг
|31
|23
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|30
|21
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|31
|18
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|30
|17