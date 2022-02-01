Бавария - Гройтер Фюрт 20 Февраля прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
20 февраля 2022, воскресенье. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Гройтер Фюрт, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Штефан Лайтль
История личных встреч
|24.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 3
|19.01.2013
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 0
|25.08.2012
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|0 : 3
|10.02.2010
|Кубок Германии
|1/4 финала
|6 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|17
|1
|4
|70-25
|52
|78,8
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|57-36
|46
|69,7
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|23
|12
|5
|6
|60-39
|41
|59,4
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|51,5
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|22
|10
|4
|8
|43-34
|34
|51,5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|22
|9
|7
|6
|34-25
|34
|51,5
|7
|Майнц
|23
|10
|4
|9
|34-26
|34
|49,3
|8
|Унион
|22
|9
|7
|6
|29-30
|34
|51,5
|9
|Кёльн
|22
|8
|8
|6
|34-37
|32
|48,5
|10
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|7
|7
|33-34
|31
|47,0
|11
|Бохум
|22
|8
|4
|10
|24-32
|28
|42,4
|12
|Вольфсбург
|22
|8
|3
|11
|23-33
|27
|40,9
|13
|Боруссия М
|22
|7
|5
|10
|30-40
|26
|39,4
|14
|Герта
|22
|6
|5
|11
|24-45
|23
|34,8
|15
|Арминия
|22
|4
|10
|8
|21-29
|22
|33,3
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|22
|5
|7
|10
|24-38
|22
|33,3
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|22
|4
|6
|12
|26-42
|18
|27,3
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|22
|3
|4
|15
|20-57
|13
|19,7