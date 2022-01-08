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Боруссия Д - Боруссия М 20 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
20 февраля 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 23-й тур
Боруссия Д Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Боруссия М, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
25.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 6 Боруссия М1 : 0Боруссия Д
02.03.2021 Кубок Германии 1/4 финала Боруссия М0 : 1Боруссия Д
22.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 18 Боруссия М4 : 2Боруссия Д
19.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия Д3 : 0Боруссия М
07.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия М1 : 2Боруссия Д
30.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия Д2 : 1Боруссия М
19.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия Д1 : 0Боруссия М
18.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 34 Боруссия М0 : 2Боруссия Д
21.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 17 Боруссия Д2 : 1Боруссия М
18.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия М0 : 1Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария22171470-255278,8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д22151657-364669,7
3
Лига чемпионов
Байер23125660-394159,4
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм23114845-353753,6
5
Лига Европы
Фрайбург23107636-263753,6
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг22104843-273451,5
7 Майнц23104934-263449,3
8 Унион2397729-313449,3
9 Кёльн2288634-373248,5
10 Айнтрахт Ф2287733-343147,0
11 Бохум23851025-332942,0
12 Вольфсбург23831224-352739,1
13 Боруссия М22751030-402639,4
14 Арминия23510822-292536,2
15 Герта22651124-452334,8
16
Стыковая зона
Аугсбург23571125-402231,9
17
Зона вылета
Штутгарт23471227-431927,5
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт22341520-571319,7

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