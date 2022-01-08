Герта - РБ Лейпциг 20 Февраля прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
20 февраля 2022, воскресенье. 21:30 МСК. Германия - Бундеслига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - РБ Лейпциг, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
|Тайфун Коркут
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|6 : 0
|21.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|0 : 3
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 1
|27.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 2
|09.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 4
|30.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|5 : 0
|03.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|0 : 3
|12.05.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 6
|17.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 3
|06.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|17
|1
|4
|70-25
|52
|78,8
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|57-36
|46
|69,7
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|23
|12
|5
|6
|60-39
|41
|59,4
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|23
|11
|4
|8
|45-35
|37
|53,6
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|23
|10
|7
|6
|36-26
|37
|53,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|51,5
|7
|Майнц
|23
|10
|4
|9
|34-26
|34
|49,3
|8
|Унион
|23
|9
|7
|7
|29-31
|34
|49,3
|9
|Кёльн
|22
|8
|8
|6
|34-37
|32
|48,5
|10
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|7
|7
|33-34
|31
|47,0
|11
|Бохум
|23
|8
|5
|10
|25-33
|29
|42,0
|12
|Вольфсбург
|23
|8
|3
|12
|24-35
|27
|39,1
|13
|Боруссия М
|22
|7
|5
|10
|30-40
|26
|39,4
|14
|Арминия
|23
|5
|10
|8
|22-29
|25
|36,2
|15
|Герта
|22
|6
|5
|11
|24-45
|23
|34,8
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|31,9
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|23
|4
|7
|12
|27-43
|19
|27,5
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|22
|3
|4
|15
|20-57
|13
|19,7