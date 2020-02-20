Интер - Сассуоло 20 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
20 февраля 2022, воскресенье. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 26-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Сассуоло, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|02.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 2
|07.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 1
|28.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 3
|24.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 27
|3 : 3
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 4
|19.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 0
|19.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 0
|12.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 2
|23.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 0
|14.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|25
|17
|4
|4
|50-26
|55
|73,3
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|16
|6
|2
|55-20
|54
|75,0
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|70,7
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|26
|13
|8
|5
|38-23
|47
|60,3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|24
|12
|8
|4
|46-29
|44
|61,1
| 6
Лига Европы
|Лацио
|25
|12
|6
|7
|52-39
|42
|56,0
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|25
|12
|4
|9
|42-32
|40
|53,3
|8
|Фиорентина
|24
|12
|3
|9
|43-34
|39
|54,2
|9
|Верона
|25
|10
|6
|9
|47-40
|36
|48,0
|10
|Торино
|25
|9
|6
|10
|32-26
|33
|44,0
|11
|Эмполи
|26
|8
|7
|11
|38-50
|31
|39,7
|12
|Сассуоло
|25
|7
|9
|9
|41-44
|30
|40,0
|13
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|38,9
|14
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|33,3
|15
|Специя
|25
|7
|5
|13
|27-46
|26
|34,7
|16
|Удинезе
|23
|5
|9
|9
|30-40
|24
|34,8
|17
|Кальяри
|25
|4
|9
|12
|25-46
|21
|28,0
| 18
Зона вылета
|Венеция
|24
|5
|6
|13
|22-43
|21
|29,2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|25
|1
|12
|12
|21-46
|15
|20,0
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|23
|3
|4
|16
|17-53
|13
|18,8