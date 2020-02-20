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Интер - Сассуоло 20 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
20 февраля 2022, воскресенье. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 26-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Интер М Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Сассуоло, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияАлессио Дионизи
История личных встреч
02.10.2021 Италия - Серия А Тур 7 Сассуоло1 : 2Интер М
07.04.2021 Италия - Серия А Тур 28 Интер М2 : 1Сассуоло
28.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Сассуоло0 : 3Интер М
24.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Интер М3 : 3Сассуоло
20.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Сассуоло3 : 4Интер М
19.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Интер М0 : 0Сассуоло
19.08.2018 Италия - Серия А Тур 1 Сассуоло1 : 0Интер М
12.05.2018 Италия - Серия А Тур 37 Интер М1 : 2Сассуоло
23.12.2017 Италия - Серия А Тур 18 Сассуоло1 : 0Интер М
14.05.2017 Италия - Серия А Тур 36 Интер М1 : 2Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан25174450-265573,3
2
Лига чемпионов
Интер М24166255-205475,0
3
Лига чемпионов
Наполи25165446-175370,7
4
Лига чемпионов
Ювентус26138538-234760,3
5
Лига Европы
Аталанта24128446-294461,1
6
Лига Европы
Лацио25126752-394256,0
7
Квалификация Лиги конференций
Рома25124942-324053,3
8 Фиорентина24123943-343954,2
9 Верона25106947-403648,0
10 Торино25961032-263344,0
11 Эмполи26871138-503139,7
12 Сассуоло2579941-443040,0
13 Болонья24841229-402838,9
14 Сампдория26751435-422633,3
15 Специя25751327-462634,7
16 Удинезе2359930-402434,8
17 Кальяри25491225-462128,0
18
Зона вылета
Венеция24561322-432129,2
19
Зона вылета
Дженоа251121221-461520,0
20
Зона вылета
Салернитана23341617-531318,8

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