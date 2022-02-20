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Ницца - Анже 20 Февраля прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
20 февраля 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Ницца Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Анже, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Анже
Анже
Главные тренеры
ФранцияКристоф Галтье
ФранцияЖеральд Батикл
История личных встреч
31.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 12 Анже1 : 2Ницца
07.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 24 Ницца3 : 0Анже
01.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Анже0 : 3Ницца
11.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 Анже1 : 1Ницца
30.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 15 Ницца3 : 1Анже
16.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Анже3 : 0Ницца
04.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Ницца0 : 0Анже
13.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 33 Анже1 : 1Ницца
22.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 7 Ницца2 : 2Анже
14.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 37 Ницца0 : 2Анже
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ24185152-195981,9
2
Лига чемпионов
Марсель24137438-214663,9
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца24134736-2142-159,7
4
Лига Европы
Страсбург24125746-294156,9
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн24114943-223751,4
6 Монако24107737-263751,4
7 Лион24108633-3037-152,8
8 Ланс24106839-353650,0
9 Лилль2599732-353648,0
10 Нант24105931-283548,6
11 Монпелье241041038-343447,2
12 Брест2487933-363143,1
13 Анже2478930-352940,3
14 Реймс2469927-282737,5
15 Клермон24661224-412433,3
16 Труа24561321-362129,2
17 Лорьян24491120-382129,2
18
Стыковая зона
Метц25491225-452128,0
19
Зона вылета
Сент-Этьен24561324-452129,2
20
Зона вылета
Бордо24481236-612027,8

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