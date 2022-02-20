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Ренн - Труа 20 Февраля прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
20 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция);
Ренн Труа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Труа, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Труа
Труа
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ФранцияБрюно Ирл
История личных встреч
31.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 12 Труа2 : 2Ренн
24.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 27 Ренн2 : 0Труа
05.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 1 Труа1 : 1Ренн
16.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 21 Труа2 : 4Ренн
26.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 8 Ренн1 : 1Труа
24.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 33 Ренн1 : 2Труа
02.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 15 Труа2 : 3Ренн
29.11.2012 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Ренн2 : 1Труа
09.05.2007 Франция - Лига 1 Тур 36 Труа2 : 2Ренн
16.12.2006 Франция - Лига 1 Тур 18 Ренн1 : 1Труа
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ24185152-195981,9
2
Лига чемпионов
Марсель24137438-214663,9
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца24134736-2142-159,7
4
Лига Европы
Страсбург24125746-294156,9
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн24114943-223751,4
6 Монако24107737-263751,4
7 Лион24108633-3037-152,8
8 Ланс24106839-353650,0
9 Лилль2599732-353648,0
10 Нант24105931-283548,6
11 Монпелье241041038-343447,2
12 Брест2487933-363143,1
13 Анже2478930-352940,3
14 Реймс2469927-282737,5
15 Клермон24661224-412433,3
16 Труа24561321-362129,2
17 Лорьян24491120-382129,2
18
Стыковая зона
Метц25491225-452128,0
19
Зона вылета
Сент-Этьен24561324-452129,2
20
Зона вылета
Бордо24481236-612027,8

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