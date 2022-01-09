Марсель - Клермон 20 Февраля прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
20 февраля 2022, воскресенье. 22:45 МСК. Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Клермон, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Клермон
Клермон-Ферран
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|0 : 1
|26.10.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|18
|5
|1
|52-19
|59
|81,9
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|13
|7
|4
|38-21
|46
|63,9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|24
|13
|4
|7
|36-21
|42
|-1
|59,7
| 4
Лига Европы
|Страсбург
|24
|12
|5
|7
|46-29
|41
|56,9
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|24
|11
|4
|9
|43-22
|37
|51,4
|6
|Монако
|24
|10
|7
|7
|37-26
|37
|51,4
|7
|Лион
|24
|10
|8
|6
|33-30
|37
|-1
|52,8
|8
|Ланс
|24
|10
|6
|8
|39-35
|36
|50,0
|9
|Лилль
|25
|9
|9
|7
|32-35
|36
|48,0
|10
|Нант
|24
|10
|5
|9
|31-28
|35
|48,6
|11
|Монпелье
|24
|10
|4
|10
|38-34
|34
|47,2
|12
|Брест
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|43,1
|13
|Анже
|24
|7
|8
|9
|30-35
|29
|40,3
|14
|Реймс
|24
|6
|9
|9
|27-28
|27
|37,5
|15
|Клермон
|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|33,3
|16
|Труа
|24
|5
|6
|13
|21-36
|21
|29,2
|17
|Лорьян
|24
|4
|9
|11
|20-38
|21
|29,2
| 18
Стыковая зона
|Метц
|25
|4
|9
|12
|25-45
|21
|28,0
| 19
Зона вылета
|Сент-Этьен
|24
|5
|6
|13
|24-45
|21
|29,2
| 20
Зона вылета
|Бордо
|24
|4
|8
|12
|36-61
|20
|27,8