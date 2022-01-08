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Морейренсе - Порту 20 Февраля прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 6151
20 февраля 2022, воскресенье. 23:00 МСК. Португалия - Примейра, 23-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Морейренсе Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Порту, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Порту
Порту
Главные тренеры
ПортугалияРикарду Са Пинту
ПортугалияРикарду Са Пинту
ПортугалияСержиу Консейсау
История личных встреч
19.09.2021 Португалия - Примейра Тур 6 Порту5 : 0Морейренсе
26.04.2021 Португалия - Примейра Тур 29 Морейренсе1 : 1Порту
04.01.2021 Португалия - Примейра Тур 12 Порту3 : 0Морейренсе
20.07.2020 Португалия - Примейра Тур 33 Порту6 : 1Морейренсе
11.01.2020 Португалия - Примейра Тур 16 Морейренсе2 : 4Порту
08.02.2019 Португалия - Примейра Тур 21 Морейренсе1 : 1Порту
18.12.2018 Кубок Португалии 1/8 финала Порту4 : 3Морейренсе
02.09.2018 Португалия - Примейра Тур 4 Порту3 : 0Морейренсе
31.01.2018 Португалия - Примейра Тур 20 Морейренсе0 : 0Порту
11.01.2018 Кубок Португалии 1/4 финала Морейренсе1 : 2Порту
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту22193057-166090,9
2
Лига чемпионов
Спортинг22173243-155481,8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика23163460-225173,9
4
Квалификация Лиги конференций
Брага22125539-234162,1
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте22107533-243756,1
6 Витория Гимарайнш2286832-273045,5
7 Эшторил2279626-243045,5
8 Маритиму2277828-302842,4
9 Портимоненсе2276922-242740,9
10 Санта-Клара22661026-412436,4
11 Визела2258924-372334,8
12 Боавишта23313727-362231,9
13 Пасуш де Феррейра2249916-262131,8
14 Тондела22621429-442030,3
15 Фамаликан22481028-372030,3
16
Стыковая зона
Морейренсе22471122-371928,8
17
Зона вылета
Арока22461219-411827,3
18
Зона вылета
Белененсеш22361314-411522,7

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