Морейренсе - Порту 20 Февраля прямая трансляция
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 6151
20 февраля 2022, воскресенье. 23:00 МСК. Португалия - Примейра, 23-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Порту, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Порту
Порту
Главные тренеры
|Рикарду Са Пинту
|Рикарду Са Пинту
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|19.09.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|5 : 0
|26.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|1 : 1
|04.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|3 : 0
|20.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|6 : 1
|11.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|2 : 4
|08.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|1 : 1
|18.12.2018
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 3
|02.09.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|3 : 0
|31.01.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|0 : 0
|11.01.2018
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|22
|19
|3
|0
|57-16
|60
|90,9
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|22
|17
|3
|2
|43-15
|54
|81,8
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|16
|3
|4
|60-22
|51
|73,9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|22
|12
|5
|5
|39-23
|41
|62,1
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|22
|10
|7
|5
|33-24
|37
|56,1
|6
|Витория Гимарайнш
|22
|8
|6
|8
|32-27
|30
|45,5
|7
|Эшторил
|22
|7
|9
|6
|26-24
|30
|45,5
|8
|Маритиму
|22
|7
|7
|8
|28-30
|28
|42,4
|9
|Портимоненсе
|22
|7
|6
|9
|22-24
|27
|40,9
|10
|Санта-Клара
|22
|6
|6
|10
|26-41
|24
|36,4
|11
|Визела
|22
|5
|8
|9
|24-37
|23
|34,8
|12
|Боавишта
|23
|3
|13
|7
|27-36
|22
|31,9
|13
|Пасуш де Феррейра
|22
|4
|9
|9
|16-26
|21
|31,8
|14
|Тондела
|22
|6
|2
|14
|29-44
|20
|30,3
|15
|Фамаликан
|22
|4
|8
|10
|28-37
|20
|30,3
| 16
Стыковая зона
|Морейренсе
|22
|4
|7
|11
|22-37
|19
|28,8
| 17
Зона вылета
|Арока
|22
|4
|6
|12
|19-41
|18
|27,3
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|22
|3
|6
|13
|14-41
|15
|22,7