Фейеноорд - Камбюр 20 Февраля прямая трансляция
Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
20 февраля 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Камбюр, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Камбюр
Леуварден
Главные тренеры
|Арне Слот
|Хенк де Йонг
История личных встреч
|24.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|2 : 3
|19.12.2019
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|1 : 2
|06.03.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|3 : 1
|16.08.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|0 : 2
|08.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|2 : 1
|26.10.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|0 : 1
|27.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 33
|5 : 1
|03.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 12
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|22
|54
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|22
|48
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|42
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|41
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|22
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|22
|35
|8
|НЕК Неймеген
|22
|30
|9
|Камбюр
|22
|30
|10
|Гронинген
|22
|25
|11
|Херенвен
|22
|25
|12
|Хераклес
|22
|23
|13
|Валвейк
|22
|22
|14
|Гоу Эхед Иглс
|22
|22
|15
|Виллем II
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Спарта
|22
|17
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|22
|16