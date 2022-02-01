Онлайн трансляции
Суббота 19 февраля

17:30  ru Вольфсбург - Хоффенхайм 17:30  ru Аугсбург - Фрайбург 17:30  ru Арминия - Унион 17:30  ru Штутгарт - Бохум
18:00  ru Арсенал - Брентфорд 18:00  ru Астон Вилла - Уотфорд 18:00  ru Кристал Пэлас - Челси 18:00  ru Саутгемптон - Эвертон
18:00  ru Ливерпуль - Норвич 18:00  ru Брайтон - Бёрнли 18:00  ru Дерби Каунти - Питерборо 18:00  ru Бристоль Сити - Мидлсбро
18:00  ru Кардифф Сити - Блэкпул 18:00  ru Престон - Рединг 18:00  ru Блэкберн - Миллуолл 18:00  ru Шеффилд Юн - Суонси
18:00  ru Лутон - Вест Бромвич 18:00  ru Ковентри Сити - Барнсли 18:00  ru Сток Сити - Бирмингем 18:00  ru КПР - Халл Сити
18:15  ru Осасуна - Атлетико 19:00  ru Ланс - Лион 20:00  ru Рома - Верона 20:30  ru Манчестер Сити - Тоттенхэм
20:30  ru Кадис - Хетафе 20:30  ru Кёльн - Айнтрахт 20:45  ru Виллем II - Аякс 22:45  ru Салернитана - Милан
23:00  ru Реал Мадрид - Алавес 23:00  ru Нант - ПСЖ 23:00  ru АЗ Алкмар - Хераклес
Олимпийские Игры

04:30  ru  Фристайл.М.Ски-хафпайп 04:30  ru Бобслей.М.Четвёрки.1 05:00  ru Горнолыжный спорт. Команды 06:00  ru Бобслей.М.Четвёрки.2
09:50  ru Кёрлинг.М.Швеция-Британия 10:00  ru Лыжные гонки.М.Масс-старт 10:00  ru Конькобежный.М.Масс-старт 14:00  ru Фигурное катание.Пары
15:00  ru Бобслей.Ж.Двойки 15:00  ru Кёрлинг.Ж.Швейцария - Швеция 16:10  ru Хоккей.М.Швеция - Словакия 16:30  ru Бобслей.Ж.Двойки
Свернуть список

Фейеноорд - Камбюр 20 Февраля прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
20 февраля 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
Фейеноорд Камбюр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Камбюр, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Камбюр
Леуварден
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
НидерландыХенк де Йонг
История личных встреч
24.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Камбюр2 : 3Фейеноорд
19.12.2019 Кубок Нидерландов 2-й раунд Камбюр1 : 2Фейеноорд
06.03.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Фейеноорд3 : 1Камбюр
16.08.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Камбюр0 : 2Фейеноорд
08.02.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Фейеноорд2 : 1Камбюр
26.10.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Камбюр0 : 1Фейеноорд
27.04.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 33 Фейеноорд5 : 1Камбюр
03.11.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 12 Камбюр0 : 2Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс22 54
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен22 49
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд22 48
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар22 42
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте22 41
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс22 36
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт22 35
8 НЕК Неймеген22 30
9 Камбюр22 30
10 Гронинген22 25
11 Херенвен22 25
12 Хераклес22 23
13 Валвейк22 22
14 Гоу Эхед Иглс22 22
15 Виллем II22 21
16
Стыковая зона
Фортуна22 19
17
Зона вылета
Спарта22 17
18
Зона вылета
ПЕК Зволле22 16

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close