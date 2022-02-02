Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерз 20 Февраля прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
20 февраля 2022, воскресенье. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Дэйв Лоури (и.о.)
|Джей Вудкрофт
История личных встреч
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|17.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 Б
|30.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1 Б
|25.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|4 : 3 ОТ
|24.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|5 : 4 ОТ
|22.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|0 : 1 ОТ
|20.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|1 : 4
|29.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|27.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|48
|28
|4
|3
|1
|3
|9
|193-135
|74
|77,1
|2
|Флорида Пантерз
|49
|25
|7
|2
|3
|2
|10
|203-143
|73
|74,5
|3
|Каролина Харрикейнз
|48
|29
|3
|1
|0
|4
|11
|168-115
|70
|72,9
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|5
|Питтсбург Пингвинз
|51
|25
|4
|2
|5
|3
|12
|170-136
|70
|68,6
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|47
|26
|4
|2
|1
|2
|12
|171-126
|67
|71,3
|7
|Нью-Йорк Рейнджерс
|49
|26
|1
|4
|2
|3
|13
|149-126
|67
|68,4
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|9
|Миннесота Уайлд
|46
|22
|4
|4
|3
|0
|13
|176-140
|63
|68,5
|10
|Калгари Флэймз
|47
|24
|2
|2
|0
|6
|13
|164-112
|62
|66,0
|11
|Сент-Луис Блюз
|48
|25
|1
|2
|2
|4
|14
|169-134
|62
|64,6
|12
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|13
|Вегас Голден Найтс
|50
|22
|2
|4
|1
|3
|18
|165-149
|60
|60,0
|14
|Бостон Брюинз
|48
|24
|2
|1
|2
|2
|17
|137-136
|58
|60,4
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|48
|22
|2
|3
|0
|3
|18
|161-152
|57
|59,4
|16
|Лос-Анджелес Кингз
|49
|20
|3
|2
|2
|5
|17
|142-138
|57
|58,2
|17
|Даллас Старз
|48
|18
|6
|3
|1
|1
|19
|142-142
|56
|58,3
|18
|Анахайм Дакс
|51
|16
|4
|3
|4
|5
|19
|149-154
|55
|53,9
|19
|Виннипег Джетс
|48
|19
|2
|1
|4
|4
|18
|142-143
|52
|54,2
|20
|Ванкувер Кэнакс
|50
|17
|3
|3
|3
|3
|21
|131-139
|52
|52,0
|21
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|22
|Коламбус Блю Джекетс
|48
|16
|5
|3
|1
|0
|23
|156-177
|49
|51,0
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|48
|15
|6
|1
|1
|4
|21
|130-150
|49
|51,0
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|51
|11
|4
|3
|2
|6
|25
|124-171
|44
|43,1
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|44
|16
|1
|1
|3
|3
|20
|109-123
|42
|47,7
|26
|Оттава Сенаторз
|47
|15
|2
|1
|1
|3
|25
|127-151
|40
|42,6
|27
|Баффало Сэйбрз
|49
|13
|1
|2
|1
|7
|25
|132-170
|40
|40,8
|28
|Филадельфия Флайерз
|49
|11
|4
|0
|4
|5
|25
|125-172
|39
|39,8
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|30
|Сиэтл Кракен
|50
|14
|1
|1
|1
|3
|30
|132-178
|36
|36,0
|31
|Аризона Койотс
|48
|8
|3
|1
|4
|0
|32
|108-180
|28
|29,2
|32
|Монреаль Канадиенс
|49
|7
|1
|1
|0
|7
|33
|109-193
|25
|25,5
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|49
|25
|7
|2
|3
|2
|10
|203-143
|73
|74,5
|2
|Каролина Харрикейнз
|48
|29
|3
|1
|0
|4
|11
|168-115
|70
|72,9
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|4
|Питтсбург Пингвинз
|51
|25
|4
|2
|5
|3
|12
|170-136
|70
|68,6
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|47
|26
|4
|2
|1
|2
|12
|171-126
|67
|71,3
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|49
|26
|1
|4
|2
|3
|13
|149-126
|67
|68,4
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|8
|Бостон Брюинз
|48
|24
|2
|1
|2
|2
|17
|137-136
|58
|60,4
|9
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|48
|16
|5
|3
|1
|0
|23
|156-177
|49
|51,0
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|44
|16
|1
|1
|3
|3
|20
|109-123
|42
|47,7
|12
|Оттава Сенаторз
|47
|15
|2
|1
|1
|3
|25
|127-151
|40
|42,6
|13
|Баффало Сэйбрз
|49
|13
|1
|2
|1
|7
|25
|132-170
|40
|40,8
|14
|Филадельфия Флайерз
|49
|11
|4
|0
|4
|5
|25
|125-172
|39
|39,8
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|49
|7
|1
|1
|0
|7
|33
|109-193
|25
|25,5
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|48
|28
|4
|3
|1
|3
|9
|193-135
|74
|77,1
|2
|Миннесота Уайлд
|46
|22
|4
|4
|3
|0
|13
|176-140
|63
|68,5
|3
|Калгари Флэймз
|47
|24
|2
|2
|0
|6
|13
|164-112
|62
|66,0
|4
|Сент-Луис Блюз
|48
|25
|1
|2
|2
|4
|14
|169-134
|62
|64,6
|5
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|6
|Вегас Голден Найтс
|50
|22
|2
|4
|1
|3
|18
|165-149
|60
|60,0
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|48
|22
|2
|3
|0
|3
|18
|161-152
|57
|59,4
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|49
|20
|3
|2
|2
|5
|17
|142-138
|57
|58,2
|9
|Даллас Старз
|48
|18
|6
|3
|1
|1
|19
|142-142
|56
|58,3
|10
|Анахайм Дакс
|51
|16
|4
|3
|4
|5
|19
|149-154
|55
|53,9
|11
|Виннипег Джетс
|48
|19
|2
|1
|4
|4
|18
|142-143
|52
|54,2
|12
|Ванкувер Кэнакс
|50
|17
|3
|3
|3
|3
|21
|131-139
|52
|52,0
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|48
|15
|6
|1
|1
|4
|21
|130-150
|49
|51,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|51
|11
|4
|3
|2
|6
|25
|124-171
|44
|43,1
|15
|Сиэтл Кракен
|50
|14
|1
|1
|1
|3
|30
|132-178
|36
|36,0
|16
|Аризона Койотс
|48
|8
|3
|1
|4
|0
|32
|108-180
|28
|29,2
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|48
|29
|3
|1
|0
|4
|11
|168-115
|70
|72,9
|2
|Питтсбург Пингвинз
|51
|25
|4
|2
|5
|3
|12
|170-136
|70
|68,6
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|49
|26
|1
|4
|2
|3
|13
|149-126
|67
|68,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|48
|16
|5
|3
|1
|0
|23
|156-177
|49
|51,0
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|44
|16
|1
|1
|3
|3
|20
|109-123
|42
|47,7
|7
|Филадельфия Флайерз
|49
|11
|4
|0
|4
|5
|25
|125-172
|39
|39,8
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|49
|25
|7
|2
|3
|2
|10
|203-143
|73
|74,5
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|47
|26
|4
|2
|1
|2
|12
|171-126
|67
|71,3
|4
|Бостон Брюинз
|48
|24
|2
|1
|2
|2
|17
|137-136
|58
|60,4
|5
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|6
|Оттава Сенаторз
|47
|15
|2
|1
|1
|3
|25
|127-151
|40
|42,6
|7
|Баффало Сэйбрз
|49
|13
|1
|2
|1
|7
|25
|132-170
|40
|40,8
|8
|Монреаль Канадиенс
|49
|7
|1
|1
|0
|7
|33
|109-193
|25
|25,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|48
|28
|4
|3
|1
|3
|9
|193-135
|74
|77,1
|2
|Миннесота Уайлд
|46
|22
|4
|4
|3
|0
|13
|176-140
|63
|68,5
|3
|Сент-Луис Блюз
|48
|25
|1
|2
|2
|4
|14
|169-134
|62
|64,6
|4
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|5
|Даллас Старз
|48
|18
|6
|3
|1
|1
|19
|142-142
|56
|58,3
|6
|Виннипег Джетс
|48
|19
|2
|1
|4
|4
|18
|142-143
|52
|54,2
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|51
|11
|4
|3
|2
|6
|25
|124-171
|44
|43,1
|8
|Аризона Койотс
|48
|8
|3
|1
|4
|0
|32
|108-180
|28
|29,2
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|47
|24
|2
|2
|0
|6
|13
|164-112
|62
|66,0
|2
|Вегас Голден Найтс
|50
|22
|2
|4
|1
|3
|18
|165-149
|60
|60,0
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|48
|22
|2
|3
|0
|3
|18
|161-152
|57
|59,4
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|49
|20
|3
|2
|2
|5
|17
|142-138
|57
|58,2
|5
|Анахайм Дакс
|51
|16
|4
|3
|4
|5
|19
|149-154
|55
|53,9
|6
|Ванкувер Кэнакс
|50
|17
|3
|3
|3
|3
|21
|131-139
|52
|52,0
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|48
|15
|6
|1
|1
|4
|21
|130-150
|49
|51,0
|8
|Сиэтл Кракен
|50
|14
|1
|1
|1
|3
|30
|132-178
|36
|36,0