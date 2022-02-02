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Оттава Сенаторз - Бостон Брюинз 20 Февраля прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
20 февраля 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз Бостон Брюинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Бостон Брюинз, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
КанадаДи Джей Смит
КанадаБрюс Кэссиди
История личных встреч
12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 2Бостон Брюинз
10.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2Оттава Сенаторз
10.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2Бостон Брюинз
28.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 2Бостон Брюинз
03.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2Оттава Сенаторз
10.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2Оттава Сенаторз
10.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 2 ОТБостон Брюинз
24.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 4Бостон Брюинз
08.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 3Оттава Сенаторз
08.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2Оттава Сенаторз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш482843139193-1357477,1
2 Флорида Пантерз4925723210203-1437374,5
3 Каролина Харрикейнз4829310411168-1157072,9
4 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
5 Питтсбург Пингвинз5125425312170-1367068,6
6 Торонто Мэйпл Лифс4726421212171-1266771,3
7 Нью-Йорк Рейнджерс4926142313149-1266768,4
8 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
9 Миннесота Уайлд4622443013176-1406368,5
10 Калгари Флэймз4724220613164-1126266,0
11 Сент-Луис Блюз4825122414169-1346264,6
12 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
13 Вегас Голден Найтс5022241318165-1496060,0
14 Бостон Брюинз4824212217137-1365860,4
15 Эдмонтон Ойлерз4822230318161-1525759,4
16 Лос-Анджелес Кингз4920322517142-1385758,2
17 Даллас Старз4818631119142-1425658,3
18 Анахайм Дакс5116434519149-1545553,9
19 Виннипег Джетс4819214418142-1435254,2
20 Ванкувер Кэнакс5017333321131-1395252,0
21 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
22 Коламбус Блю Джекетс4816531023156-1774951,0
23 Сан-Хосе Шаркс4815611421130-1504951,0
24 Чикаго Блэкхоукс5111432625124-1714443,1
25 Нью-Йорк Айлендерс4416113320109-1234247,7
26 Оттава Сенаторз4715211325127-1514042,6
27 Баффало Сэйбрз4913121725132-1704040,8
28 Филадельфия Флайерз4911404525125-1723939,8
29 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
30 Сиэтл Кракен5014111330132-1783636,0
31 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
32 Монреаль Канадиенс497110733109-1932525,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4925723210203-1437374,5
2 Каролина Харрикейнз4829310411168-1157072,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
4 Питтсбург Пингвинз5125425312170-1367068,6
5 Торонто Мэйпл Лифс4726421212171-1266771,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс4926142313149-1266768,4
7 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
8 Бостон Брюинз4824212217137-1365860,4
9 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
10 Коламбус Блю Джекетс4816531023156-1774951,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4416113320109-1234247,7
12 Оттава Сенаторз4715211325127-1514042,6
13 Баффало Сэйбрз4913121725132-1704040,8
14 Филадельфия Флайерз4911404525125-1723939,8
15 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
16 Монреаль Канадиенс497110733109-1932525,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш482843139193-1357477,1
2 Миннесота Уайлд4622443013176-1406368,5
3 Калгари Флэймз4724220613164-1126266,0
4 Сент-Луис Блюз4825122414169-1346264,6
5 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
6 Вегас Голден Найтс5022241318165-1496060,0
7 Эдмонтон Ойлерз4822230318161-1525759,4
8 Лос-Анджелес Кингз4920322517142-1385758,2
9 Даллас Старз4818631119142-1425658,3
10 Анахайм Дакс5116434519149-1545553,9
11 Виннипег Джетс4819214418142-1435254,2
12 Ванкувер Кэнакс5017333321131-1395252,0
13 Сан-Хосе Шаркс4815611421130-1504951,0
14 Чикаго Блэкхоукс5111432625124-1714443,1
15 Сиэтл Кракен5014111330132-1783636,0
16 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз4829310411168-1157072,9
2 Питтсбург Пингвинз5125425312170-1367068,6
3 Нью-Йорк Рейнджерс4926142313149-1266768,4
4 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
5 Коламбус Блю Джекетс4816531023156-1774951,0
6 Нью-Йорк Айлендерс4416113320109-1234247,7
7 Филадельфия Флайерз4911404525125-1723939,8
8 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4925723210203-1437374,5
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс4726421212171-1266771,3
4 Бостон Брюинз4824212217137-1365860,4
5 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
6 Оттава Сенаторз4715211325127-1514042,6
7 Баффало Сэйбрз4913121725132-1704040,8
8 Монреаль Канадиенс497110733109-1932525,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш482843139193-1357477,1
2 Миннесота Уайлд4622443013176-1406368,5
3 Сент-Луис Блюз4825122414169-1346264,6
4 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
5 Даллас Старз4818631119142-1425658,3
6 Виннипег Джетс4819214418142-1435254,2
7 Чикаго Блэкхоукс5111432625124-1714443,1
8 Аризона Койотс488314032108-1802829,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз4724220613164-1126266,0
2 Вегас Голден Найтс5022241318165-1496060,0
3 Эдмонтон Ойлерз4822230318161-1525759,4
4 Лос-Анджелес Кингз4920322517142-1385758,2
5 Анахайм Дакс5116434519149-1545553,9
6 Ванкувер Кэнакс5017333321131-1395252,0
7 Сан-Хосе Шаркс4815611421130-1504951,0
8 Сиэтл Кракен5014111330132-1783636,0

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