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Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022: Пекин, Китай. Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт 20 Февраля прямая трансляция

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки
20 февраля 2022, воскресенье. 06:00 МСК. Пекин, Китай. Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт

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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт. Квалификация, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022, Пекин, Китай, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция
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20:23
Приветствуем всех любителей лыжных гонок! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта свободным стилем на 30 км на Олимпиаде-2022 в Пекине. Старт запланирован на 06:00 по московскому времени.

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