Финляндия - Россия 20 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
20 февраля 2022, воскресенье. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Финал
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Россия, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Россия
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Алексей Юрьевич Жамнов
История личных встреч
|19.12.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|2 : 3 ОТ
|11.11.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|0 : 3
|13.05.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|1 : 4
|11.02.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 2
|20.12.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|5 : 1
|05.11.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|6 : 2
|06.02.2020
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 0
|15.12.2019
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|2 : 0
|07.11.2019
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|3 : 4
|25.05.2019
|ЧМ-2019
|1/2 финала
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место Олимпиады-2022 по хоккею: Финляндия — Россия. Начало встречи запланировано на 07:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Квалификация
|Метка
QP2
| Дания
Латвия
|3 : 2
QP4
| Словакия
Германия
|4 : 0
QP3
| Чехия
Швейцария
|2 : 4
QP1
| Канада
Китай
|7 : 2
1/4 финала
|Метка
QF1
| США
Словакия
|2 : 3 Б
QF3
| Россия
Дания
|3 : 1
QF2
| Финляндия
Швейцария
|5 : 1
QF4
| Швеция
Канада
|2 : 0
1/2 финала
|Метка
SF1
| Финляндия
Словакия
|2 : 0
SF2
| Россия
Швеция
|2 : 1 Б
За 3-е место
|Метка
F3
| Швеция
Словакия
|0 : 4
Финал
|Метка
F1
| Финляндия
Россия
|20.02