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Финляндия - Россия 20 Февраля прямая трансляция

Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
20 февраля 2022, воскресенье. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Финал
Финляндия Россия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Россия, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Россия
Главные тренеры
ФинляндияЮкка Ялонен
РоссияАлексей Юрьевич Жамнов
История личных встреч
19.12.2021 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Россия2 : 3 ОТФинляндия
11.11.2021 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Россия0 : 3Финляндия
13.05.2021 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Россия1 : 4Финляндия
11.02.2021 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Россия3 : 2Финляндия
20.12.2020 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Россия5 : 1Финляндия
05.11.2020 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Россия6 : 2Финляндия
06.02.2020 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Финляндия3 : 0Россия
15.12.2019 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Россия2 : 0Финляндия
07.11.2019 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Россия3 : 4Финляндия
25.05.2019 ЧМ-2019 1/2 финала Россия0 : 1Финляндия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место Олимпиады-2022 по хоккею: Финляндия — Россия. Начало встречи запланировано на 07:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Квалификация
Метка
QP2
 Дания
Латвия
3 : 2
QP4
 Словакия
Германия
4 : 0
QP3
 Чехия
Швейцария
2 : 4
QP1
 Канада
Китай
7 : 2
1/4 финала
Метка
QF1
 США
Словакия
2 : 3 Б
QF3
 Россия
Дания
3 : 1
QF2
 Финляндия
Швейцария
5 : 1
QF4
 Швеция
Канада
2 : 0
1/2 финала
Метка
SF1
 Финляндия
Словакия
2 : 0
SF2
 Россия
Швеция
2 : 1 Б
За 3-е место
Метка
F3
 Швеция
Словакия
0 : 4
Финал
Метка
F1
 Финляндия
Россия
20.02

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