Сельта - Леванте 21 Февраля прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
21 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 25-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Леванте, которое состоится 21 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
|Алессио Лисси
История личных встреч
|21.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 2
|30.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 34
|2 : 0
|26.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 1
|16.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 3
|22.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|3 : 1
|16.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 4
|27.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 2
|19.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 38
|4 : 2
|14.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 19
|0 : 1
|16.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 20
|4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Сельта» — «Леванте». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|17
|6
|2
|51-20
|57
|76,0
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|25
|14
|9
|2
|37-17
|51
|68,0
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|24
|13
|4
|7
|45-29
|43
|59,7
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|11
|9
|4
|42-28
|42
|58,3
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|25
|12
|6
|7
|45-34
|42
|56,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|25
|10
|9
|6
|42-24
|39
|52,0
|7
|Реал Сосьедад
|23
|10
|8
|5
|24-21
|38
|55,1
|8
|Атлетик Б
|24
|8
|10
|6
|25-21
|34
|47,2
|9
|Осасуна
|25
|8
|8
|9
|25-30
|32
|42,7
|10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|43,1
|11
|Райо Вальекано
|24
|9
|4
|11
|28-29
|31
|43,1
|12
|Валенсия
|25
|7
|9
|9
|37-42
|30
|40,0
|13
|Эльче
|25
|7
|8
|10
|28-34
|29
|38,7
|14
|Эспаньол
|25
|7
|8
|10
|30-35
|29
|38,7
|15
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|24-28
|26
|34,7
|16
|Мальорка
|23
|6
|8
|9
|22-36
|26
|37,7
|17
|Гранада
|25
|5
|9
|11
|27-40
|24
|32,0
| 18
Зона вылета
|Кадис
|25
|3
|11
|11
|21-39
|20
|26,7
| 19
Зона вылета
|Алавес
|25
|5
|5
|15
|19-42
|20
|26,7
| 20
Зона вылета
|Леванте
|24
|2
|8
|14
|24-50
|14
|19,4