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Сельта - Леванте 21 Февраля прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
21 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 25-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
Сельта Леванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Леванте, которое состоится 21 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Италия Алессио Лисси
История личных встреч
21.09.2021 Испания - Примера Тур 6 Леванте0 : 2Сельта
30.04.2021 Испания - Примера Тур 34 Сельта2 : 0Леванте
26.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Леванте1 : 1Сельта
16.07.2020 Испания - Примера Тур 37 Сельта2 : 3Леванте
22.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Леванте3 : 1Сельта
16.02.2019 Испания - Примера Тур 24 Сельта1 : 4Леванте
27.08.2018 Испания - Примера Тур 2 Леванте1 : 2Сельта
19.05.2018 Испания - Примера Тур 38 Сельта4 : 2Леванте
14.01.2018 Испания - Примера Тур 19 Леванте0 : 1Сельта
16.01.2016 Испания - Примера Тур 20 Сельта4 : 3Леванте
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Сельта» — «Леванте». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид25176251-205776,0
2
Лига чемпионов
Севилья25149237-175168,0
3
Лига чемпионов
Бетис24134745-294359,7
4
Лига чемпионов
Барселона24119442-284258,3
5
Лига Европы
Атлетико М25126745-344256,0
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал25109642-243952,0
7 Реал Сосьедад23108524-213855,1
8 Атлетик Б24810625-213447,2
9 Осасуна2588925-303242,7
10 Сельта2487928-253143,1
11 Райо Вальекано24941128-293143,1
12 Валенсия2579937-423040,0
13 Эльче25781028-342938,7
14 Эспаньол25781030-352938,7
15 Хетафе25681124-282634,7
16 Мальорка2368922-362637,7
17 Гранада25591127-402432,0
18
Зона вылета
Кадис253111121-392026,7
19
Зона вылета
Алавес25551519-422026,7
20
Зона вылета
Леванте24281424-501419,4

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