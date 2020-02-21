Кальяри - Наполи 21 Февраля прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
21 февраля 2022, понедельник. 21:00 МСК. Италия - Серия А, 26-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Наполи, которое состоится 21 Февраля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
|Вальтер Маццарри
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 0
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 4
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 1
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 1
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 1
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 1
|26.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 26
|0 : 5
|01.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 7
|3 : 0
|06.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 35
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|26
|17
|5
|4
|52-28
|56
|71,8
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|16
|6
|2
|55-20
|54
|75,0
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|70,7
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|26
|13
|8
|5
|38-23
|47
|60,3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|25
|12
|8
|5
|46-30
|44
|58,7
| 6
Лига Европы
|Лацио
|25
|12
|6
|7
|52-39
|42
|56,0
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|25
|13
|3
|9
|44-34
|42
|56,0
|8
|Рома
|26
|12
|5
|9
|44-34
|41
|52,6
|9
|Верона
|26
|10
|7
|9
|49-42
|37
|47,4
|10
|Торино
|25
|9
|6
|10
|32-26
|33
|44,0
|11
|Эмполи
|26
|8
|7
|11
|38-50
|31
|39,7
|12
|Сассуоло
|25
|7
|9
|9
|41-44
|30
|40,0
|13
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|38,9
|14
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|33,3
|15
|Специя
|25
|7
|5
|13
|27-46
|26
|34,7
|16
|Удинезе
|23
|5
|9
|9
|30-40
|24
|34,8
|17
|Венеция
|25
|5
|7
|13
|23-44
|22
|29,3
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|25
|4
|9
|12
|25-46
|21
|28,0
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|26
|1
|13
|12
|22-47
|16
|20,5
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|24
|3
|5
|16
|19-55
|14
|19,4