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Кальяри - Наполи 21 Февраля прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
21 февраля 2022, понедельник. 21:00 МСК. Италия - Серия А, 26-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Кальяри Наполи

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Наполи, которое состоится 21 Февраля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Италия Вальтер Маццарри
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
26.09.2021 Италия - Серия А Тур 6 Наполи2 : 0Кальяри
02.05.2021 Италия - Серия А Тур 34 Наполи1 : 1Кальяри
03.01.2021 Италия - Серия А Тур 15 Кальяри1 : 4Наполи
16.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Кальяри0 : 1Наполи
25.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Наполи0 : 1Кальяри
05.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Наполи2 : 1Кальяри
16.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Кальяри0 : 1Наполи
26.02.2018 Италия - Серия А Тур 26 Кальяри0 : 5Наполи
01.10.2017 Италия - Серия А Тур 7 Наполи3 : 0Кальяри
06.05.2017 Италия - Серия А Тур 35 Наполи3 : 1Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан26175452-285671,8
2
Лига чемпионов
Интер М24166255-205475,0
3
Лига чемпионов
Наполи25165446-175370,7
4
Лига чемпионов
Ювентус26138538-234760,3
5
Лига Европы
Аталанта25128546-304458,7
6
Лига Европы
Лацио25126752-394256,0
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина25133944-344256,0
8 Рома26125944-344152,6
9 Верона26107949-423747,4
10 Торино25961032-263344,0
11 Эмполи26871138-503139,7
12 Сассуоло2579941-443040,0
13 Болонья24841229-402838,9
14 Сампдория26751435-422633,3
15 Специя25751327-462634,7
16 Удинезе2359930-402434,8
17 Венеция25571323-442229,3
18
Зона вылета
Кальяри25491225-462128,0
19
Зона вылета
Дженоа261131222-471620,5
20
Зона вылета
Салернитана24351619-551419,4

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