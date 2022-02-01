Бостон Брюинз - Колорадо Эвеланш 21 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
21 февраля 2022, понедельник. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 21 Февраля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Джаред Беднар
История личных встреч
|27.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|08.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|11.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|15.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|12.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|09.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|09.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|14.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|13.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|49
|29
|4
|3
|1
|3
|9
|198-138
|76
|77,6
|2
|Флорида Пантерз
|49
|25
|7
|2
|3
|2
|10
|203-143
|73
|74,5
|3
|Каролина Харрикейнз
|48
|29
|3
|1
|0
|4
|11
|168-115
|70
|72,9
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|5
|Питтсбург Пингвинз
|51
|25
|4
|2
|5
|3
|12
|170-136
|70
|68,6
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|48
|26
|4
|2
|1
|2
|13
|174-132
|67
|69,8
|7
|Нью-Йорк Рейнджерс
|49
|26
|1
|4
|2
|3
|13
|149-126
|67
|68,4
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|9
|Калгари Флэймз
|48
|25
|2
|2
|0
|6
|13
|166-113
|64
|66,7
|10
|Сент-Луис Блюз
|49
|26
|1
|2
|2
|4
|14
|175-137
|64
|65,3
|11
|Миннесота Уайлд
|46
|22
|4
|4
|3
|0
|13
|176-140
|63
|68,5
|12
|Бостон Брюинз
|49
|24
|3
|1
|2
|2
|17
|140-138
|60
|61,2
|13
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|14
|Вегас Голден Найтс
|50
|22
|2
|4
|1
|3
|18
|165-149
|60
|60,0
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|49
|23
|2
|3
|0
|3
|18
|165-154
|59
|60,2
|16
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|17
|Анахайм Дакс
|52
|17
|4
|3
|4
|5
|19
|156-158
|57
|54,8
|18
|Даллас Старз
|48
|18
|6
|3
|1
|1
|19
|142-142
|56
|58,3
|19
|Виннипег Джетс
|49
|19
|2
|1
|4
|4
|19
|144-147
|52
|53,1
|20
|Ванкувер Кэнакс
|51
|17
|3
|3
|3
|3
|22
|135-146
|52
|51,0
|21
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|22
|Коламбус Блю Джекетс
|48
|16
|5
|3
|1
|0
|23
|156-177
|49
|51,0
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|48
|15
|6
|1
|1
|4
|21
|130-150
|49
|51,0
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|51
|11
|4
|3
|2
|6
|25
|124-171
|44
|43,1
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|44
|16
|1
|1
|3
|3
|20
|109-123
|42
|47,7
|26
|Оттава Сенаторз
|48
|15
|2
|1
|1
|4
|25
|129-154
|41
|42,7
|27
|Баффало Сэйбрз
|50
|13
|1
|2
|1
|7
|26
|135-175
|40
|40,0
|28
|Филадельфия Флайерз
|49
|11
|4
|0
|4
|5
|25
|125-172
|39
|39,8
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|30
|Сиэтл Кракен
|51
|14
|1
|1
|1
|3
|31
|133-180
|36
|35,3
|31
|Аризона Койотс
|49
|8
|3
|1
|4
|0
|33
|111-185
|28
|28,6
|32
|Монреаль Канадиенс
|49
|7
|1
|1
|0
|7
|33
|109-193
|25
|25,5
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|49
|25
|7
|2
|3
|2
|10
|203-143
|73
|74,5
|2
|Каролина Харрикейнз
|48
|29
|3
|1
|0
|4
|11
|168-115
|70
|72,9
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|4
|Питтсбург Пингвинз
|51
|25
|4
|2
|5
|3
|12
|170-136
|70
|68,6
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|48
|26
|4
|2
|1
|2
|13
|174-132
|67
|69,8
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|49
|26
|1
|4
|2
|3
|13
|149-126
|67
|68,4
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|8
|Бостон Брюинз
|49
|24
|3
|1
|2
|2
|17
|140-138
|60
|61,2
|9
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|48
|16
|5
|3
|1
|0
|23
|156-177
|49
|51,0
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|44
|16
|1
|1
|3
|3
|20
|109-123
|42
|47,7
|12
|Оттава Сенаторз
|48
|15
|2
|1
|1
|4
|25
|129-154
|41
|42,7
|13
|Баффало Сэйбрз
|50
|13
|1
|2
|1
|7
|26
|135-175
|40
|40,0
|14
|Филадельфия Флайерз
|49
|11
|4
|0
|4
|5
|25
|125-172
|39
|39,8
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|49
|7
|1
|1
|0
|7
|33
|109-193
|25
|25,5
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|49
|29
|4
|3
|1
|3
|9
|198-138
|76
|77,6
|2
|Калгари Флэймз
|48
|25
|2
|2
|0
|6
|13
|166-113
|64
|66,7
|3
|Сент-Луис Блюз
|49
|26
|1
|2
|2
|4
|14
|175-137
|64
|65,3
|4
|Миннесота Уайлд
|46
|22
|4
|4
|3
|0
|13
|176-140
|63
|68,5
|5
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|6
|Вегас Голден Найтс
|50
|22
|2
|4
|1
|3
|18
|165-149
|60
|60,0
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|49
|23
|2
|3
|0
|3
|18
|165-154
|59
|60,2
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|9
|Анахайм Дакс
|52
|17
|4
|3
|4
|5
|19
|156-158
|57
|54,8
|10
|Даллас Старз
|48
|18
|6
|3
|1
|1
|19
|142-142
|56
|58,3
|11
|Виннипег Джетс
|49
|19
|2
|1
|4
|4
|19
|144-147
|52
|53,1
|12
|Ванкувер Кэнакс
|51
|17
|3
|3
|3
|3
|22
|135-146
|52
|51,0
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|48
|15
|6
|1
|1
|4
|21
|130-150
|49
|51,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|51
|11
|4
|3
|2
|6
|25
|124-171
|44
|43,1
|15
|Сиэтл Кракен
|51
|14
|1
|1
|1
|3
|31
|133-180
|36
|35,3
|16
|Аризона Койотс
|49
|8
|3
|1
|4
|0
|33
|111-185
|28
|28,6
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|48
|29
|3
|1
|0
|4
|11
|168-115
|70
|72,9
|2
|Питтсбург Пингвинз
|51
|25
|4
|2
|5
|3
|12
|170-136
|70
|68,6
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|49
|26
|1
|4
|2
|3
|13
|149-126
|67
|68,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|48
|16
|5
|3
|1
|0
|23
|156-177
|49
|51,0
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|44
|16
|1
|1
|3
|3
|20
|109-123
|42
|47,7
|7
|Филадельфия Флайерз
|49
|11
|4
|0
|4
|5
|25
|125-172
|39
|39,8
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|49
|25
|7
|2
|3
|2
|10
|203-143
|73
|74,5
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|48
|26
|4
|2
|1
|2
|13
|174-132
|67
|69,8
|4
|Бостон Брюинз
|49
|24
|3
|1
|2
|2
|17
|140-138
|60
|61,2
|5
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|6
|Оттава Сенаторз
|48
|15
|2
|1
|1
|4
|25
|129-154
|41
|42,7
|7
|Баффало Сэйбрз
|50
|13
|1
|2
|1
|7
|26
|135-175
|40
|40,0
|8
|Монреаль Канадиенс
|49
|7
|1
|1
|0
|7
|33
|109-193
|25
|25,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|49
|29
|4
|3
|1
|3
|9
|198-138
|76
|77,6
|2
|Сент-Луис Блюз
|49
|26
|1
|2
|2
|4
|14
|175-137
|64
|65,3
|3
|Миннесота Уайлд
|46
|22
|4
|4
|3
|0
|13
|176-140
|63
|68,5
|4
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|5
|Даллас Старз
|48
|18
|6
|3
|1
|1
|19
|142-142
|56
|58,3
|6
|Виннипег Джетс
|49
|19
|2
|1
|4
|4
|19
|144-147
|52
|53,1
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|51
|11
|4
|3
|2
|6
|25
|124-171
|44
|43,1
|8
|Аризона Койотс
|49
|8
|3
|1
|4
|0
|33
|111-185
|28
|28,6
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|48
|25
|2
|2
|0
|6
|13
|166-113
|64
|66,7
|2
|Вегас Голден Найтс
|50
|22
|2
|4
|1
|3
|18
|165-149
|60
|60,0
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|49
|23
|2
|3
|0
|3
|18
|165-154
|59
|60,2
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|5
|Анахайм Дакс
|52
|17
|4
|3
|4
|5
|19
|156-158
|57
|54,8
|6
|Ванкувер Кэнакс
|51
|17
|3
|3
|3
|3
|22
|135-146
|52
|51,0
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|48
|15
|6
|1
|1
|4
|21
|130-150
|49
|51,0
|8
|Сиэтл Кракен
|51
|14
|1
|1
|1
|3
|31
|133-180
|36
|35,3