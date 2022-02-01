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Филадельфия Флайерз - Каролина Харрикейнз 21 Февраля прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
21 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Каролина Харрикейнз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 21 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
Канада Майк Йео (и.о.)
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
26.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 6Каролина Харрикейнз
13.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2Филадельфия Флайерз
06.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 1Каролина Харрикейнз
08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
22.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 5Филадельфия Флайерз
06.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 1Каролина Харрикейнз
07.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4Каролина Харрикейнз
30.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 2Филадельфия Флайерз
04.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 5Каролина Харрикейнз
01.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 1Филадельфия Флайерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш492943139198-1387677,6
2 Флорида Пантерз4925723210203-1437374,5
3 Каролина Харрикейнз4829310411168-1157072,9
4 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
5 Питтсбург Пингвинз5125425312170-1367068,6
6 Торонто Мэйпл Лифс4826421213174-1326769,8
7 Нью-Йорк Рейнджерс4926142313149-1266768,4
8 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
9 Калгари Флэймз4825220613166-1136466,7
10 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
11 Миннесота Уайлд4622443013176-1406368,5
12 Бостон Брюинз4924312217140-1386061,2
13 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
14 Вегас Голден Найтс5022241318165-1496060,0
15 Эдмонтон Ойлерз4923230318165-1545960,2
16 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
17 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
18 Даллас Старз4818631119142-1425658,3
19 Виннипег Джетс4919214419144-1475253,1
20 Ванкувер Кэнакс5117333322135-1465251,0
21 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
22 Коламбус Блю Джекетс4816531023156-1774951,0
23 Сан-Хосе Шаркс4815611421130-1504951,0
24 Чикаго Блэкхоукс5111432625124-1714443,1
25 Нью-Йорк Айлендерс4416113320109-1234247,7
26 Оттава Сенаторз4815211425129-1544142,7
27 Баффало Сэйбрз5013121726135-1754040,0
28 Филадельфия Флайерз4911404525125-1723939,8
29 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
30 Сиэтл Кракен5114111331133-1803635,3
31 Аризона Койотс498314033111-1852828,6
32 Монреаль Канадиенс497110733109-1932525,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4925723210203-1437374,5
2 Каролина Харрикейнз4829310411168-1157072,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
4 Питтсбург Пингвинз5125425312170-1367068,6
5 Торонто Мэйпл Лифс4826421213174-1326769,8
6 Нью-Йорк Рейнджерс4926142313149-1266768,4
7 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
8 Бостон Брюинз4924312217140-1386061,2
9 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
10 Коламбус Блю Джекетс4816531023156-1774951,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4416113320109-1234247,7
12 Оттава Сенаторз4815211425129-1544142,7
13 Баффало Сэйбрз5013121726135-1754040,0
14 Филадельфия Флайерз4911404525125-1723939,8
15 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
16 Монреаль Канадиенс497110733109-1932525,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш492943139198-1387677,6
2 Калгари Флэймз4825220613166-1136466,7
3 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
4 Миннесота Уайлд4622443013176-1406368,5
5 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
6 Вегас Голден Найтс5022241318165-1496060,0
7 Эдмонтон Ойлерз4923230318165-1545960,2
8 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
9 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
10 Даллас Старз4818631119142-1425658,3
11 Виннипег Джетс4919214419144-1475253,1
12 Ванкувер Кэнакс5117333322135-1465251,0
13 Сан-Хосе Шаркс4815611421130-1504951,0
14 Чикаго Блэкхоукс5111432625124-1714443,1
15 Сиэтл Кракен5114111331133-1803635,3
16 Аризона Койотс498314033111-1852828,6
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз4829310411168-1157072,9
2 Питтсбург Пингвинз5125425312170-1367068,6
3 Нью-Йорк Рейнджерс4926142313149-1266768,4
4 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
5 Коламбус Блю Джекетс4816531023156-1774951,0
6 Нью-Йорк Айлендерс4416113320109-1234247,7
7 Филадельфия Флайерз4911404525125-1723939,8
8 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4925723210203-1437374,5
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс4826421213174-1326769,8
4 Бостон Брюинз4924312217140-1386061,2
5 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
6 Оттава Сенаторз4815211425129-1544142,7
7 Баффало Сэйбрз5013121726135-1754040,0
8 Монреаль Канадиенс497110733109-1932525,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш492943139198-1387677,6
2 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
3 Миннесота Уайлд4622443013176-1406368,5
4 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
5 Даллас Старз4818631119142-1425658,3
6 Виннипег Джетс4919214419144-1475253,1
7 Чикаго Блэкхоукс5111432625124-1714443,1
8 Аризона Койотс498314033111-1852828,6
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз4825220613166-1136466,7
2 Вегас Голден Найтс5022241318165-1496060,0
3 Эдмонтон Ойлерз4923230318165-1545960,2
4 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
5 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
6 Ванкувер Кэнакс5117333322135-1465251,0
7 Сан-Хосе Шаркс4815611421130-1504951,0
8 Сиэтл Кракен5114111331133-1803635,3

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