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Команда Леброна - Команда Дюранта прямая трансляция 21.02.2022

Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
21 февраля 2022, понедельник. 04:00 МСК. НБА - Матч Звёзд, Матч звёзд НБА
Команда Леброна Команда Дюранта

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Команда Леброна - Команда Дюранта, которое состоится 21 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - Матч Звёзд, Матч звёзд НБА, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Команда Леброна
Команда Дюранта
Главные тренеры
СШАМонти Уильямс
СШАЭрик Споэльстра
История личных встреч
08.03.2021 НБА - Матч Звёзд Матч звёзд НБА Команда Дюранта150 : 170Команда Леброна
17.02.2020 НБА - Матч Звёзд Матч звёзд НБА Команда Дюранта155 : 157Команда Леброна
18.02.2019 НБА - Матч Звёзд Матч звёзд НБА Команда Дюранта164 : 178Команда Леброна
19.02.2018 НБА - Матч Звёзд Матч звёзд НБА Команда Дюранта145 : 148Команда Леброна

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