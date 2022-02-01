Команда Леброна - Команда Дюранта прямая трансляция 21.02.2022
Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
21 февраля 2022, понедельник. 04:00 МСК. НБА - Матч Звёзд, Матч звёзд НБА
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Команда Леброна - Команда Дюранта, которое состоится 21 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - Матч Звёзд, Матч звёзд НБА, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Команда Леброна
Команда Дюранта
Главные тренеры
|Монти Уильямс
|Эрик Споэльстра
История личных встреч
|08.03.2021
|НБА - Матч Звёзд
|Матч звёзд НБА
|150 : 170
|17.02.2020
|НБА - Матч Звёзд
|Матч звёзд НБА
|155 : 157
|18.02.2019
|НБА - Матч Звёзд
|Матч звёзд НБА
|164 : 178
|19.02.2018
|НБА - Матч Звёзд
|Матч звёзд НБА
|145 : 148