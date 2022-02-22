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Монако - УНИКС прямая трансляция 22.02.2022

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 2500
22 февраля 2022, вторник. 22:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 25-й тур
Монако УНИКС

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монако - УНИКС, которое состоится 22 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
УНИКС
Казань, Россия
Главные тренеры
Черногория Звездан Митрович
Сербия Саша Обрадович
Хорватия Велимир Перасович
История личных встреч
08.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 2 УНИКС80 : 88 ОТМонако
30.04.2021 Еврокубок Финал УНИКС83 : 86Монако
27.04.2021 Еврокубок Финал Монако89 : 87УНИКС
04.03.2020 Еврокубок Группа G. Тур 6 Монако85 : 60УНИКС
14.01.2020 Еврокубок Группа G. Тур 2 УНИКС78 : 84Монако
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона25 0.800
2
Плей-офф
Реал Мадрид25 0.800
3
Плей-офф
Олимпия Милан24 0.708
4
Плей-офф
Олимпиакос23 0.609
5
Плей-офф
Зенит23 0.609
6
Плей-офф
ЦСКА24 0.583
7
Плей-офф
УНИКС24 0.542
8
Плей-офф
Фенербахче22 0.545
9 Анадолу Эфес24 0.500
10 Бавария24 0.500
11 Монако25 0.480
12 Маккаби Тель-Авив23 0.478
13 Црвена Звезда23 0.391
14 АСВЕЛ25 0.360
15 Альба24 0.333
16 Баскония24 0.292
17 Панатинаикос23 0.261
18 Жальгирис23 0.174

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