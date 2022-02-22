Монако - УНИКС прямая трансляция 22.02.2022
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 2500
22 февраля 2022, вторник. 22:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 25-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монако - УНИКС, которое состоится 22 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
УНИКС
Казань, Россия
Главные тренеры
|Звездан Митрович
|Саша Обрадович
|Велимир Перасович
История личных встреч
|08.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 2
|80 : 88 ОТ
|30.04.2021
|Еврокубок
|Финал
|83 : 86
|27.04.2021
|Еврокубок
|Финал
|89 : 87
|04.03.2020
|Еврокубок
|Группа G. Тур 6
|85 : 60
|14.01.2020
|Еврокубок
|Группа G. Тур 2
|78 : 84
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|25
|0.800
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|25
|0.800
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|24
|0.708
| 4
Плей-офф
|Олимпиакос
|23
|0.609
| 5
Плей-офф
|Зенит
|23
|0.609
| 6
Плей-офф
|ЦСКА
|24
|0.583
| 7
Плей-офф
|УНИКС
|24
|0.542
| 8
Плей-офф
|Фенербахче
|22
|0.545
|9
|Анадолу Эфес
|24
|0.500
|10
|Бавария
|24
|0.500
|11
|Монако
|25
|0.480
|12
|Маккаби Тель-Авив
|23
|0.478
|13
|Црвена Звезда
|23
|0.391
|14
|АСВЕЛ
|25
|0.360
|15
|Альба
|24
|0.333
|16
|Баскония
|24
|0.292
|17
|Панатинаикос
|23
|0.261
|18
|Жальгирис
|23
|0.174