Монреаль Канадиенс - Торонто Мэйпл Лифс 22 Февраля прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21302
22 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 22 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи (и.о.)
|Шелдон Киф
История личных встреч
|14.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|06.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 2 Б
|28.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2 Б
|26.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|01.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|1 : 3
|30.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|3 : 2 ОТ
|28.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|3 : 4 ОТ
|26.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|0 : 4
|25.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|1 : 2
|23.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|49
|29
|4
|3
|1
|3
|9
|198-138
|76
|77,6
|2
|Флорида Пантерз
|50
|26
|7
|2
|3
|2
|10
|208-145
|75
|75,0
|3
|Каролина Харрикейнз
|49
|30
|3
|1
|0
|4
|11
|172-118
|72
|73,5
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|5
|Питтсбург Пингвинз
|52
|25
|4
|2
|5
|3
|13
|173-140
|70
|67,3
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|50
|27
|1
|4
|2
|3
|13
|151-127
|69
|69,0
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|48
|26
|4
|2
|1
|2
|13
|174-132
|67
|69,8
|8
|Миннесота Уайлд
|47
|23
|4
|4
|3
|0
|13
|183-143
|65
|69,1
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|10
|Калгари Флэймз
|48
|25
|2
|2
|0
|6
|13
|166-113
|64
|66,7
|11
|Сент-Луис Блюз
|49
|26
|1
|2
|2
|4
|14
|175-137
|64
|65,3
|12
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|13
|Бостон Брюинз
|49
|24
|3
|1
|2
|2
|17
|140-138
|60
|61,2
|14
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|50
|23
|2
|3
|0
|3
|19
|168-161
|59
|59,0
|16
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|17
|Анахайм Дакс
|52
|17
|4
|3
|4
|5
|19
|156-158
|57
|54,8
|18
|Даллас Старз
|49
|18
|6
|3
|1
|1
|20
|143-145
|56
|57,1
|19
|Виннипег Джетс
|49
|19
|2
|1
|4
|4
|19
|144-147
|52
|53,1
|20
|Ванкувер Кэнакс
|51
|17
|3
|3
|3
|3
|22
|135-146
|52
|51,0
|21
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|22
|Коламбус Блю Джекетс
|49
|17
|5
|3
|1
|0
|23
|163-180
|51
|52,0
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|49
|15
|6
|1
|1
|4
|22
|131-154
|49
|50,0
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|45
|16
|1
|1
|4
|3
|20
|111-126
|43
|47,8
|26
|Оттава Сенаторз
|49
|15
|2
|1
|1
|4
|26
|130-156
|41
|41,8
|27
|Баффало Сэйбрз
|51
|13
|1
|2
|1
|7
|27
|138-182
|40
|39,2
|28
|Филадельфия Флайерз
|49
|11
|4
|0
|4
|5
|25
|125-172
|39
|39,8
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|30
|Сиэтл Кракен
|51
|14
|1
|1
|1
|3
|31
|133-180
|36
|35,3
|31
|Аризона Койотс
|50
|9
|3
|1
|4
|0
|33
|114-186
|30
|30,0
|32
|Монреаль Канадиенс
|50
|7
|1
|2
|0
|7
|33
|112-195
|27
|27,0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|50
|26
|7
|2
|3
|2
|10
|208-145
|75
|75,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|49
|30
|3
|1
|0
|4
|11
|172-118
|72
|73,5
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|4
|Питтсбург Пингвинз
|52
|25
|4
|2
|5
|3
|13
|173-140
|70
|67,3
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|50
|27
|1
|4
|2
|3
|13
|151-127
|69
|69,0
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|48
|26
|4
|2
|1
|2
|13
|174-132
|67
|69,8
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|8
|Бостон Брюинз
|49
|24
|3
|1
|2
|2
|17
|140-138
|60
|61,2
|9
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|49
|17
|5
|3
|1
|0
|23
|163-180
|51
|52,0
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|45
|16
|1
|1
|4
|3
|20
|111-126
|43
|47,8
|12
|Оттава Сенаторз
|49
|15
|2
|1
|1
|4
|26
|130-156
|41
|41,8
|13
|Баффало Сэйбрз
|51
|13
|1
|2
|1
|7
|27
|138-182
|40
|39,2
|14
|Филадельфия Флайерз
|49
|11
|4
|0
|4
|5
|25
|125-172
|39
|39,8
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|50
|7
|1
|2
|0
|7
|33
|112-195
|27
|27,0
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|49
|29
|4
|3
|1
|3
|9
|198-138
|76
|77,6
|2
|Миннесота Уайлд
|47
|23
|4
|4
|3
|0
|13
|183-143
|65
|69,1
|3
|Калгари Флэймз
|48
|25
|2
|2
|0
|6
|13
|166-113
|64
|66,7
|4
|Сент-Луис Блюз
|49
|26
|1
|2
|2
|4
|14
|175-137
|64
|65,3
|5
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|6
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|50
|23
|2
|3
|0
|3
|19
|168-161
|59
|59,0
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|9
|Анахайм Дакс
|52
|17
|4
|3
|4
|5
|19
|156-158
|57
|54,8
|10
|Даллас Старз
|49
|18
|6
|3
|1
|1
|20
|143-145
|56
|57,1
|11
|Виннипег Джетс
|49
|19
|2
|1
|4
|4
|19
|144-147
|52
|53,1
|12
|Ванкувер Кэнакс
|51
|17
|3
|3
|3
|3
|22
|135-146
|52
|51,0
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|49
|15
|6
|1
|1
|4
|22
|131-154
|49
|50,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|15
|Сиэтл Кракен
|51
|14
|1
|1
|1
|3
|31
|133-180
|36
|35,3
|16
|Аризона Койотс
|50
|9
|3
|1
|4
|0
|33
|114-186
|30
|30,0
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|49
|30
|3
|1
|0
|4
|11
|172-118
|72
|73,5
|2
|Питтсбург Пингвинз
|52
|25
|4
|2
|5
|3
|13
|173-140
|70
|67,3
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|50
|27
|1
|4
|2
|3
|13
|151-127
|69
|69,0
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|49
|17
|5
|3
|1
|0
|23
|163-180
|51
|52,0
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|45
|16
|1
|1
|4
|3
|20
|111-126
|43
|47,8
|7
|Филадельфия Флайерз
|49
|11
|4
|0
|4
|5
|25
|125-172
|39
|39,8
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|50
|26
|7
|2
|3
|2
|10
|208-145
|75
|75,0
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|48
|26
|4
|2
|1
|2
|13
|174-132
|67
|69,8
|4
|Бостон Брюинз
|49
|24
|3
|1
|2
|2
|17
|140-138
|60
|61,2
|5
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|6
|Оттава Сенаторз
|49
|15
|2
|1
|1
|4
|26
|130-156
|41
|41,8
|7
|Баффало Сэйбрз
|51
|13
|1
|2
|1
|7
|27
|138-182
|40
|39,2
|8
|Монреаль Канадиенс
|50
|7
|1
|2
|0
|7
|33
|112-195
|27
|27,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|49
|29
|4
|3
|1
|3
|9
|198-138
|76
|77,6
|2
|Миннесота Уайлд
|47
|23
|4
|4
|3
|0
|13
|183-143
|65
|69,1
|3
|Сент-Луис Блюз
|49
|26
|1
|2
|2
|4
|14
|175-137
|64
|65,3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|5
|Даллас Старз
|49
|18
|6
|3
|1
|1
|20
|143-145
|56
|57,1
|6
|Виннипег Джетс
|49
|19
|2
|1
|4
|4
|19
|144-147
|52
|53,1
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|8
|Аризона Койотс
|50
|9
|3
|1
|4
|0
|33
|114-186
|30
|30,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|48
|25
|2
|2
|0
|6
|13
|166-113
|64
|66,7
|2
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|50
|23
|2
|3
|0
|3
|19
|168-161
|59
|59,0
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|5
|Анахайм Дакс
|52
|17
|4
|3
|4
|5
|19
|156-158
|57
|54,8
|6
|Ванкувер Кэнакс
|51
|17
|3
|3
|3
|3
|22
|135-146
|52
|51,0
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|49
|15
|6
|1
|1
|4
|22
|131-154
|49
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|51
|14
|1
|1
|1
|3
|31
|133-180
|36
|35,3