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Монреаль Канадиенс - Торонто Мэйпл Лифс 22 Февраля прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21302
22 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс Торонто Мэйпл Лифс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 22 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
КанадаМартен Сан-Луи (и.о.)
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
14.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1Монреаль Канадиенс
06.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс6 : 2 БМонреаль Канадиенс
28.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс5 : 2 БТоронто Мэйпл Лифс
26.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс4 : 1Монреаль Канадиенс
01.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Торонто Мэйпл Лифс1 : 3Монреаль Канадиенс
30.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
28.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
26.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Монреаль Канадиенс0 : 4Торонто Мэйпл Лифс
25.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Монреаль Канадиенс1 : 2Торонто Мэйпл Лифс
23.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Торонто Мэйпл Лифс5 : 1Монреаль Канадиенс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш492943139198-1387677,6
2 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
3 Каролина Харрикейнз4930310411172-1187273,5
4 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
5 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
7 Торонто Мэйпл Лифс4826421213174-1326769,8
8 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
9 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
10 Калгари Флэймз4825220613166-1136466,7
11 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
12 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
13 Бостон Брюинз4924312217140-1386061,2
14 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
15 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
16 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
17 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
18 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
19 Виннипег Джетс4919214419144-1475253,1
20 Ванкувер Кэнакс5117333322135-1465251,0
21 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
22 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
23 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
24 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
25 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
26 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
27 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
28 Филадельфия Флайерз4911404525125-1723939,8
29 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
30 Сиэтл Кракен5114111331133-1803635,3
31 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
32 Монреаль Канадиенс507120733112-1952727,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
2 Каролина Харрикейнз4930310411172-1187273,5
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
4 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
5 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
6 Торонто Мэйпл Лифс4826421213174-1326769,8
7 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
8 Бостон Брюинз4924312217140-1386061,2
9 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
10 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
12 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
13 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
14 Филадельфия Флайерз4911404525125-1723939,8
15 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
16 Монреаль Канадиенс507120733112-1952727,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш492943139198-1387677,6
2 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
3 Калгари Флэймз4825220613166-1136466,7
4 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
5 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
6 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
7 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
8 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
9 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
10 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
11 Виннипег Джетс4919214419144-1475253,1
12 Ванкувер Кэнакс5117333322135-1465251,0
13 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
14 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
15 Сиэтл Кракен5114111331133-1803635,3
16 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз4930310411172-1187273,5
2 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
4 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
5 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
6 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
7 Филадельфия Флайерз4911404525125-1723939,8
8 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс4826421213174-1326769,8
4 Бостон Брюинз4924312217140-1386061,2
5 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
6 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
7 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
8 Монреаль Канадиенс507120733112-1952727,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш492943139198-1387677,6
2 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
3 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
4 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
5 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
6 Виннипег Джетс4919214419144-1475253,1
7 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
8 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз4825220613166-1136466,7
2 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
3 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
4 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
5 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
6 Ванкувер Кэнакс5117333322135-1465251,0
7 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
8 Сиэтл Кракен5114111331133-1803635,3

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