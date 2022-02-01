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Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион 22 Февраля прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
22 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Мидлсбро Вест Бромвич Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 22 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Крис Уилдер
Франция Валерьен Исмаэль
Англия Стив Брюс
История личных встреч
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Вест Бромвич Альбион1 : 1Мидлсбро
29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Вест Бромвич Альбион0 : 2Мидлсбро
19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Мидлсбро0 : 1Вест Бромвич Альбион
02.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Вест Бромвич Альбион2 : 3Мидлсбро
24.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Мидлсбро1 : 0Вест Бромвич Альбион
31.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 23 Мидлсбро1 : 1Вест Бромвич Альбион
28.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вест Бромвич Альбион0 : 0Мидлсбро
17.01.2009 Англия - Премьер-лига Тур 22 Вест Бромвич Альбион3 : 0Мидлсбро
27.09.2008 Англия - Премьер-лига Тур 6 Мидлсбро0 : 1Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм31 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс32 54
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс32 53
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун33 53
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед31 50
7 Мидлсбро31 49
8 Лутон Таун31 48
9 Ноттингем Форест31 47
10 Ковентри Сити31 47
11 Вест Бромвич Альбион32 46
12 Престон Норт Энд33 45
13 Сток Сити31 44
14 Миллуолл31 43
15 Блэкпул32 42
16 Бристоль Сити33 40
17 Суонси Сити31 38
18 Бирмингем Сити33 37
19 Кардифф Сити32 36
20 Халл Сити33 34
21 Рединг32 26
22
Зона вылета
Дерби Каунти32 21
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед31 21
24
Зона вылета
Барнсли31 17

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