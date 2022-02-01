Рединг - Бирмингем Сити 22 Февраля прямая трансляция
Стадион: Мадейски (Рединг, Англия), вместимость: 24200
22 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Бирмингем Сити, которое состоится 22 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейски (Рединг, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рединг
Рединг
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Ли Бойер
История личных встреч
|06.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|1 : 2
|17.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|2 : 1
|09.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|1 : 2
|07.03.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|1 : 3
|07.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|2 : 3
|05.05.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 46
|0 : 0
|23.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|2 : 1
|14.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|02.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|0 : 2
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|31
|64
| 2
Повышение
|Борнмут
|30
|58
| 3
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|32
|54
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|32
|53
| 5
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|33
|53
| 6
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|31
|50
|7
|Мидлсбро
|31
|49
|8
|Лутон Таун
|31
|48
|9
|Ноттингем Форест
|31
|47
|10
|Ковентри Сити
|31
|47
|11
|Вест Бромвич Альбион
|32
|46
|12
|Престон Норт Энд
|33
|45
|13
|Сток Сити
|31
|44
|14
|Миллуолл
|31
|43
|15
|Блэкпул
|32
|42
|16
|Бристоль Сити
|33
|40
|17
|Суонси Сити
|31
|38
|18
|Бирмингем Сити
|33
|37
|19
|Кардифф Сити
|32
|36
|20
|Халл Сити
|33
|34
|21
|Рединг
|32
|26
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|32
|21
| 23
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|31
|21
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|31
|17