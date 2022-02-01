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Рединг - Бирмингем Сити 22 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мадейски (Рединг, Англия), вместимость: 24200
22 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Рединг Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Бирмингем Сити, которое состоится 22 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейски (Рединг, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рединг
Рединг
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
Сербия Велько Паунович
Англия Ли Бойер
История личных встреч
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Бирмингем Сити1 : 2Рединг
17.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Бирмингем Сити2 : 1Рединг
09.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Рединг1 : 2Бирмингем Сити
07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Бирмингем Сити1 : 3Рединг
07.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Рединг2 : 3Бирмингем Сити
05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Рединг0 : 0Бирмингем Сити
23.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Бирмингем Сити2 : 1Рединг
14.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Рединг2 : 0Бирмингем Сити
02.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Рединг0 : 2Бирмингем Сити
26.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Бирмингем Сити0 : 2Рединг
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм31 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс32 54
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс32 53
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун33 53
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед31 50
7 Мидлсбро31 49
8 Лутон Таун31 48
9 Ноттингем Форест31 47
10 Ковентри Сити31 47
11 Вест Бромвич Альбион32 46
12 Престон Норт Энд33 45
13 Сток Сити31 44
14 Миллуолл31 43
15 Блэкпул32 42
16 Бристоль Сити33 40
17 Суонси Сити31 38
18 Бирмингем Сити33 37
19 Кардифф Сити32 36
20 Халл Сити33 34
21 Рединг32 26
22
Зона вылета
Дерби Каунти32 21
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед31 21
24
Зона вылета
Барнсли31 17

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