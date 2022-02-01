Свернуть список

Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 22 Февраля прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
22 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур
Главный судья: Джефф Элтрингем (Тайн, Англия);
Престон Норт Энд Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Ноттингем Форест, которое состоится 22 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
Англия Райан Лоу
Уэльс Стивен Купер
История личных встреч
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Ноттингем Форест3 : 0Престон Норт Энд
08.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Ноттингем Форест1 : 2Престон Норт Энд
02.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Престон Норт Энд0 : 1Ноттингем Форест
11.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Престон Норт Энд1 : 1Ноттингем Форест
31.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Ноттингем Форест1 : 1Престон Норт Энд
16.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Престон Норт Энд0 : 0Ноттингем Форест
08.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Ноттингем Форест0 : 1Престон Норт Энд
30.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Ноттингем Форест0 : 3Престон Норт Энд
23.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Престон Норт Энд1 : 1Ноттингем Форест
01.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Престон Норт Энд1 : 1Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм31 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс32 54
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс32 53
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун33 53
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед31 50
7 Мидлсбро31 49
8 Лутон Таун31 48
9 Ноттингем Форест31 47
10 Ковентри Сити31 47
11 Вест Бромвич Альбион32 46
12 Престон Норт Энд33 45
13 Сток Сити31 44
14 Миллуолл31 43
15 Блэкпул32 42
16 Бристоль Сити33 40
17 Суонси Сити31 38
18 Бирмингем Сити33 37
19 Кардифф Сити32 36
20 Халл Сити33 34
21 Рединг32 26
22
Зона вылета
Дерби Каунти32 21
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед31 21
24
Зона вылета
Барнсли31 17

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close