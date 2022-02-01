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Халл Сити - Барнсли 22 Февраля прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
22 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур
Главный судья: Стивен Мартин (Стаффордшир, Англия);
Халл Сити Барнсли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Барнсли, которое состоится 22 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Барнсли
Барнсли
Главные тренеры
Грузия Шота Арвеладзе
Швеция Поя Асбаги
История личных встреч
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Барнсли0 : 2Халл Сити
26.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Халл Сити0 : 1Барнсли
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Барнсли3 : 1Халл Сити
27.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Халл Сити1 : 1Барнсли
21.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Барнсли0 : 1Халл Сити
26.01.2013 Кубок Англии 1/16 финала Халл Сити0 : 1Барнсли
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм31 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс32 54
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс32 53
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун33 53
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед31 50
7 Мидлсбро31 49
8 Лутон Таун31 48
9 Ноттингем Форест31 47
10 Ковентри Сити31 47
11 Вест Бромвич Альбион32 46
12 Престон Норт Энд33 45
13 Сток Сити31 44
14 Миллуолл31 43
15 Блэкпул32 42
16 Бристоль Сити33 40
17 Суонси Сити31 38
18 Бирмингем Сити33 37
19 Кардифф Сити32 36
20 Халл Сити33 34
21 Рединг32 26
22
Зона вылета
Дерби Каунти32 21
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед31 21
24
Зона вылета
Барнсли31 17

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