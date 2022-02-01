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Бристоль Сити - Ковентри Сити 22 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
22 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия);
Бристоль Сити Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Ковентри Сити, которое состоится 22 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон
Англия Марк Робинс
История личных встреч
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Ковентри Сити3 : 2Бристоль Сити
05.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Ковентри Сити3 : 1Бристоль Сити
12.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Бристоль Сити2 : 1Ковентри Сити
18.04.2015 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 44 Бристоль Сити0 : 0Ковентри Сити
18.10.2014 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 13 Ковентри Сити1 : 3Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм31 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс32 54
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс32 53
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун33 53
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед31 50
7 Мидлсбро31 49
8 Лутон Таун31 48
9 Ноттингем Форест31 47
10 Ковентри Сити31 47
11 Вест Бромвич Альбион32 46
12 Престон Норт Энд33 45
13 Сток Сити31 44
14 Миллуолл31 43
15 Блэкпул32 42
16 Бристоль Сити33 40
17 Суонси Сити31 38
18 Бирмингем Сити33 37
19 Кардифф Сити32 36
20 Халл Сити33 34
21 Рединг32 26
22
Зона вылета
Дерби Каунти32 21
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед31 21
24
Зона вылета
Барнсли31 17

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