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Суонси Сити - Борнмут 22 Февраля прямая трансляция

Стадион: Либерти (Суонси, Уэльс), вместимость: 21088
22 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Суонси Сити Борнмут

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Борнмут, которое состоится 22 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Либерти (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Борнмут4 : 0Суонси Сити
16.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Борнмут3 : 0Суонси Сити
08.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Суонси Сити0 : 0Борнмут
05.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 37 Борнмут1 : 0Суонси Сити
25.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 13 Суонси Сити0 : 0Борнмут
18.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 29 Борнмут2 : 0Суонси Сити
31.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 19 Суонси Сити0 : 3Борнмут
12.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 30 Борнмут3 : 2Суонси Сити
21.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 13 Суонси Сити2 : 2Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм31 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс32 54
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс32 53
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун33 53
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед31 50
7 Мидлсбро31 49
8 Лутон Таун31 48
9 Ноттингем Форест31 47
10 Ковентри Сити31 47
11 Вест Бромвич Альбион32 46
12 Престон Норт Энд33 45
13 Сток Сити31 44
14 Миллуолл31 43
15 Блэкпул32 42
16 Бристоль Сити33 40
17 Суонси Сити31 38
18 Бирмингем Сити33 37
19 Кардифф Сити32 36
20 Халл Сити33 34
21 Рединг32 26
22
Зона вылета
Дерби Каунти32 21
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед31 21
24
Зона вылета
Барнсли31 17

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