Уотфорд - Кристал Пэлас 23 Февраля прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
23 февраля 2022, среда. 22:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Кристал Пэлас, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
|Рой Ходжсон
|Патрик Виейра
История личных встреч
|24.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 0
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 0
|16.03.2019
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 1
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 2
|26.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 1
|21.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 0
|12.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 1
|18.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 0
|26.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|20
|3
|3
|63-17
|63
|80,8
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|25
|17
|6
|2
|64-20
|57
|76,0
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|13
|7
|6
|44-34
|46
|59,0
| 5
Лига Европы
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|12
|6
|8
|45-34
|42
|53,8
|6
|Арсенал
|23
|13
|3
|7
|36-26
|42
|60,9
|7
|Вулверхэмптон
|24
|12
|4
|8
|23-18
|40
|55,6
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|12
|3
|8
|31-31
|39
|56,5
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|7
|12
|6
|25-28
|33
|44,0
|10
|Саутгемптон
|25
|7
|11
|7
|32-37
|32
|42,7
|11
|Лестер Сити
|23
|7
|6
|10
|37-43
|27
|39,1
|12
|Астон Вилла
|24
|8
|3
|13
|31-37
|27
|37,5
|13
|Кристал Пэлас
|25
|5
|11
|9
|32-36
|26
|34,7
|14
|Брентфорд
|26
|6
|6
|14
|27-42
|24
|30,8
|15
|Лидс Юнайтед
|24
|5
|8
|11
|29-50
|23
|31,9
|16
|Эвертон
|23
|6
|4
|13
|28-40
|22
|31,9
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|4
|10
|10
|26-45
|22
|30,6
| 18
Зона вылета
|Уотфорд
|24
|5
|3
|16
|24-43
|18
|25,0
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|22
|2
|11
|9
|20-29
|17
|25,8
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|25
|4
|5
|16
|15-53
|17
|22,7