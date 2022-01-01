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Бёрнли - Тоттенхэм 23 Февраля прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
23 февраля 2022, среда. 22:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
Бёрнли Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
33УэльсзщБен Дэвис
6КолумбиязщДавинсон Санчес
3ИспаниязщСерхио Регилон
12Бразилиязщ Эмерсон
15АнглияпзЭрик Дайер
29АнглияпзОливер Скипп
5ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
7Южная КореяпзСон Хын Мин
27Бразилияпз Лукас Моура
10АнглиянпГарри Кейн
Запасные
22ИталияврПьерлуиджи Голлини
2ИрландиязщМэтт Доэрти
25АнглиязщДжафет Танганга
20АнглияпзДеле Алли
28ФранцияпзТангай Н'Домбеле
19АнглияпзРайан Сесеньон
8АнглияпзГарри Уинкс
23НидерландынпСтивен Бергвейн
11ИспаниянпБрайан Хиль
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Бёрнли0 : 1Тоттенхэм Хотспур
28.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Тоттенхэм Хотспур4 : 0Бёрнли
26.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Бёрнли0 : 1Тоттенхэм Хотспур
07.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Бёрнли1 : 1Тоттенхэм Хотспур
07.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Тоттенхэм Хотспур5 : 0Бёрнли
23.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Бёрнли2 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Бёрнли
23.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Бёрнли0 : 3Тоттенхэм Хотспур
27.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 3 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Бёрнли
01.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 30 Бёрнли0 : 2Тоттенхэм Хотспур
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 13-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26203363-176380,8
2
Лига чемпионов
Ливерпуль25176264-205776,0
3
Лига чемпионов
Челси25148349-185066,7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26137644-344659,0
5
Лига Европы
Вест Хэм Юнайтед26126845-344253,8
6 Арсенал23133736-264260,9
7 Вулверхэмптон24124823-184055,6
8 Тоттенхэм Хотспур23123831-313956,5
9 Брайтон энд Хоув Альбион25712625-283344,0
10 Саутгемптон25711732-373242,7
11 Лестер Сити23761037-432739,1
12 Астон Вилла24831331-372737,5
13 Кристал Пэлас25511932-362634,7
14 Брентфорд26661427-422430,8
15 Лидс Юнайтед24581129-502331,9
16 Эвертон23641328-402231,9
17 Ньюкасл Юнайтед244101026-452230,6
18
Зона вылета
Уотфорд24531624-431825,0
19
Зона вылета
Бёрнли22211920-291725,8
20
Зона вылета
Норвич Сити25451615-531722,7

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