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Куинз Парк Рейнджерс - Блэкпул 23 Февраля прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
23 февраля 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур
Главный судья: Гэвин Уорд (Суррей, Англия);
Куинз Парк Рейнджерс Блэкпул

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Блэкпул, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Блэкпул
Блэкпул
Главные тренеры
АнглияМарк Уорбертон
АнглияНил Критчли
История личных встреч
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Блэкпул1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
25.09.2018 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Блэкпул2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
29.03.2014 Англия - Чемпионшип Тур 39 Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Блэкпул
14.12.2013 Англия - Чемпионшип Тур 20 Блэкпул0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм31 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс32 54
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс32 53
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун33 53
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро32 52
7 Шеффилд Юнайтед31 50
8 Ковентри Сити32 50
9 Ноттингем Форест32 48
10 Лутон Таун31 48
11 Вест Бромвич Альбион33 46
12 Престон Норт Энд34 46
13 Сток Сити31 44
14 Миллуолл31 43
15 Блэкпул32 42
16 Бристоль Сити34 40
17 Суонси Сити31 38
18 Бирмингем Сити34 37
19 Кардифф Сити32 36
20 Халл Сити34 34
21 Рединг33 29
22
Зона вылета
Дерби Каунти32 21
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед31 21
24
Зона вылета
Барнсли32 20

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