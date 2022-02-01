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Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 23 Февраля прямая трансляция

Стадион: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
23 февраля 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур
Главный судья: Оливер Лэнгфорд (Уэст-Мидлендс, Англия);
Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
УэльсСтив Морисон
История личных встреч
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Кардифф Сити2 : 1Хаддерсфилд Таун
05.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Хаддерсфилд Таун0 : 0Кардифф Сити
01.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Кардифф Сити3 : 0Хаддерсфилд Таун
12.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Хаддерсфилд Таун0 : 3Кардифф Сити
21.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Кардифф Сити2 : 1Хаддерсфилд Таун
12.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Кардифф Сити0 : 0Хаддерсфилд Таун
25.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Хаддерсфилд Таун0 : 0Кардифф Сити
07.05.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Хаддерсфилд Таун0 : 3Кардифф Сити
19.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Кардифф Сити3 : 2Хаддерсфилд Таун
30.01.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Хаддерсфилд Таун2 : 3Кардифф Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм31 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс32 54
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс32 53
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун33 53
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро32 52
7 Шеффилд Юнайтед31 50
8 Ковентри Сити32 50
9 Ноттингем Форест32 48
10 Лутон Таун31 48
11 Вест Бромвич Альбион33 46
12 Престон Норт Энд34 46
13 Сток Сити31 44
14 Миллуолл31 43
15 Блэкпул32 42
16 Бристоль Сити34 40
17 Суонси Сити31 38
18 Бирмингем Сити34 37
19 Кардифф Сити32 36
20 Халл Сити34 34
21 Рединг33 29
22
Зона вылета
Дерби Каунти32 21
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед31 21
24
Зона вылета
Барнсли32 20

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