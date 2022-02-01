Дерби Каунти - Миллуолл 23 Февраля прямая трансляция
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
23 февраля 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур
Главный судья: Джереми Симпсон (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Миллуолл, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
|Уэйн Марк Руни
|Гари Роуэтт
История личных встреч
|06.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|1 : 1
|13.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|0 : 1
|05.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|0 : 1
|20.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|2 : 3
|14.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|0 : 1
|20.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|0 : 1
|18.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|2 : 1
|30.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|0 : 0
|23.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|3 : 0
|25.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|31
|64
| 2
Повышение
|Борнмут
|30
|58
| 3
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|32
|54
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|32
|53
| 5
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|33
|53
| 6
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|32
|52
|7
|Шеффилд Юнайтед
|31
|50
|8
|Ковентри Сити
|32
|50
|9
|Ноттингем Форест
|32
|48
|10
|Лутон Таун
|31
|48
|11
|Вест Бромвич Альбион
|33
|46
|12
|Престон Норт Энд
|34
|46
|13
|Сток Сити
|31
|44
|14
|Миллуолл
|31
|43
|15
|Блэкпул
|32
|42
|16
|Бристоль Сити
|34
|40
|17
|Суонси Сити
|31
|38
|18
|Бирмингем Сити
|34
|37
|19
|Кардифф Сити
|32
|36
|20
|Халл Сити
|34
|34
|21
|Рединг
|33
|29
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|32
|21
| 23
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|31
|21
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|32
|20