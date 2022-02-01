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Дерби Каунти - Миллуолл 23 Февраля прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
23 февраля 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур
Главный судья: Джереми Симпсон (Ланкашир, Англия);
Дерби Каунти Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Миллуолл, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
АнглияУэйн Марк Руни
АнглияГари Роуэтт
История личных встреч
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Миллуолл1 : 1Дерби Каунти
13.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Дерби Каунти0 : 1Миллуолл
05.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Миллуолл0 : 1Дерби Каунти
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Миллуолл2 : 3Дерби Каунти
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Дерби Каунти0 : 1Миллуолл
20.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Дерби Каунти0 : 1Миллуолл
18.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Миллуолл2 : 1Дерби Каунти
30.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Миллуолл0 : 0Дерби Каунти
23.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Дерби Каунти3 : 0Миллуолл
25.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Миллуолл3 : 3Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм31 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс32 54
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс32 53
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун33 53
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро32 52
7 Шеффилд Юнайтед31 50
8 Ковентри Сити32 50
9 Ноттингем Форест32 48
10 Лутон Таун31 48
11 Вест Бромвич Альбион33 46
12 Престон Норт Энд34 46
13 Сток Сити31 44
14 Миллуолл31 43
15 Блэкпул32 42
16 Бристоль Сити34 40
17 Суонси Сити31 38
18 Бирмингем Сити34 37
19 Кардифф Сити32 36
20 Халл Сити34 34
21 Рединг33 29
22
Зона вылета
Дерби Каунти32 21
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед31 21
24
Зона вылета
Барнсли32 20

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