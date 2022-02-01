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Шеффилд Юнайтед - Блэкберн Роверс 23 Февраля прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
23 февраля 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
Шеффилд Юнайтед Блэкберн Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Блэкберн Роверс, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
АнглияПол Хекингботтом
АнглияТони Моубрей
История личных встреч
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Блэкберн Роверс3 : 1Шеффилд Юнайтед
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Шеффилд Юнайтед2 : 1Блэкберн Роверс
29.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Шеффилд Юнайтед3 : 0Блэкберн Роверс
03.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Блэкберн Роверс0 : 2Шеффилд Юнайтед
03.02.2007 Англия - Премьер-лига Тур 26 Блэкберн Роверс2 : 1Шеффилд Юнайтед
09.09.2006 Англия - Премьер-лига Тур 4 Шеффилд Юнайтед0 : 0Блэкберн Роверс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм31 64
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс32 54
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс32 53
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун33 53
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро32 52
7 Шеффилд Юнайтед31 50
8 Ковентри Сити32 50
9 Ноттингем Форест32 48
10 Лутон Таун31 48
11 Вест Бромвич Альбион33 46
12 Престон Норт Энд34 46
13 Сток Сити31 44
14 Миллуолл31 43
15 Блэкпул32 42
16 Бристоль Сити34 40
17 Суонси Сити31 38
18 Бирмингем Сити33 37
19 Кардифф Сити32 36
20 Халл Сити34 34
21 Рединг32 26
22
Зона вылета
Дерби Каунти32 21
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед31 21
24
Зона вылета
Барнсли32 20

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