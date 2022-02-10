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Флорида Пантерз - Нэшвилл Предаторз 23 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
23 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз Нэшвилл Предаторз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
35ШвецияврЮнас Юханссон
72РоссияврСергей Бобровский
5КанадазщАарон Экблад
7ЧехиязщРадко Гудас
32ШвециязщЛукас Карлссон
42ШвециязщГустав Форслинг
52КанадазщМаккензи Уигар
62КанадазщБрэндон Монтур
9КанаданпСэм Беннетт
10КанаданпЭнтони Дюклер
11КанаданпДжонатан Юбердо
13КанаданпСэм Райнхарт
15ФинляндиянпАнтон Лунделль
16ФинляндиянпАлександр Барков
17КанаданпМэйсон Марчмент
23КанаданпКартер Вераге
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
70ШвециянпПатрик Хёрнквист
94КанаданпРайан Ломберг
98РоссиянпМаксим Мамин
33ЧехияврДавид Риттих
74ФинляндияврЮусе Сарос
5КанадазщМэтт Беннинг
14ШвециязщМаттиас Экхольм
45КанадазщАлександр Каррье
57КанадазщДанте Фаббро
59ШвейцариязщРоман Йози
55КанадазщФилипп Майерс
9ШвециянпФилип Форсберг
10КанаданпКолтон Сиссонс
11СШАнпЛюк Канин
13РоссиянпЯков Тренин
26КанаданпФилип Томасино
28ФинляндиянпЭэли Толванен
47СШАнпМайкл Маккэррон
64ФинляндиянпМикаэль Гранлунд
84КанаданпТаннер Жанно
92КанаданпРайан Джохансен
95КанаданпМэтт Дюшейн
24КанаданпМэтт Лафф
Главные тренеры
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
СШАДжон Хайнс
История личных встреч
27.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз3 : 1 БНэшвилл Предаторз
26.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз5 : 4 БНэшвилл Предаторз
28.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 7Флорида Пантерз
27.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 1Флорида Пантерз
20.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 0Нэшвилл Предаторз
19.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 2Нэшвилл Предаторз
06.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 6Флорида Пантерз
05.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 5Флорида Пантерз
06.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 1Нэшвилл Предаторз
05.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 6 ОТНэшвилл Предаторз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
3 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
4 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
5 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
7 Торонто Мэйпл Лифс4926421214176-1376768,4
8 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
9 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
10 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
11 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
12 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
13 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
14 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
15 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
16 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
17 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
18 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
19 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
20 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
21 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
22 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
23 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
24 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
25 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
26 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
27 Филадельфия Флайерз5011404625128-1764040,0
28 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
29 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
30 Сиэтл Кракен5214111332135-1853634,6
31 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
32 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
2 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
4 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
5 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
6 Торонто Мэйпл Лифс4926421214176-1376768,4
7 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
8 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
9 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
10 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
12 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
13 Филадельфия Флайерз5011404625128-1764040,0
14 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
15 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
16 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
3 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
4 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
5 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
6 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
7 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
8 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
9 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
10 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
11 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
12 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
13 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
14 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
15 Сиэтл Кракен5214111332135-1853634,6
16 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
2 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
4 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
5 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
6 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
7 Филадельфия Флайерз5011404625128-1764040,0
8 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс4926421214176-1376768,4
4 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
5 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
6 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
7 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
8 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
3 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
4 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
5 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
6 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
7 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
8 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
2 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
3 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
4 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
5 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
6 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
7 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
8 Сиэтл Кракен5214111332135-1853634,6

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