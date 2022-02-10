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Коламбус Блю Джекетс - Торонто Мэйпл Лифс 23 Февраля прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
23 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс Торонто Мэйпл Лифс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
30КанадаврЖан-Франсуа Берюбе
60КанадаврДжет Гривз
2СШАзщЭндрю Пик
5СШАзщГэвин Байройтер
8СШАзщЗак Веренски
27ШвециязщАдам Боквист
44РоссиязщВладислав Гавриков
46ШвейцариязщДин Кукан
7СШАнпШон Курали
14ШвециянпГустав Нюквист
16КанаданпМакс Доми
17КанаданпДжастин Дэнфорт
23КанаданпБрендан Гонс
28ДаниянпОливер Бьёркстранд
29ФинляндиянпПатрик Лайне
34КанаданпКоул Силлинджер
38КанаданпБун Дженнер
59РоссиянпЕгор Чинахов
93ЧехиянпЯкуб Ворачек
96СШАнпДжек Рослович
36СШАврДжек Кэмпбелл
35ЧехияврПетр Мразек
37ШвециязщТимоти Лильегрен
44КанадазщМорган Райлли
78КанадазщТи Джей Броди
23КанадазщТрэвис Дермотт
38ШвециязщРасмус Сандин
26РоссиязщИлья Любушкин
34СШАнпОстон Мэттьюс
47ШвециянпПьер Энгвалль
58КанаданпМайкл Бантинг
65РоссиянпИлья Михеев
88ШвециянпВильям Нюландер
91КанаданпДжон Таварес
15КанаданпАлександр Керфут
16КанаданпМитчелл Марнер
19КанаданпДжейсон Спецца
24КанаданпУэйн Симмондс
25ЧехиянпОндржей Каше
64ЧехиянпДавид Кемпф
Главные тренеры
КанадаБрэд Ларсен
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
08.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 4Коламбус Блю Джекетс
10.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток Торонто Мэйпл Лифс0 : 3Коламбус Блю Джекетс
08.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток Коламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТТоронто Мэйпл Лифс
07.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток Коламбус Блю Джекетс4 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
04.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток Торонто Мэйпл Лифс3 : 0Коламбус Блю Джекетс
03.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Восток Торонто Мэйпл Лифс0 : 2Коламбус Блю Джекетс
22.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТКоламбус Блю Джекетс
05.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
29.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4Торонто Мэйпл Лифс
24.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2Торонто Мэйпл Лифс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
3 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
4 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
5 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
7 Торонто Мэйпл Лифс4926421214176-1376768,4
8 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
9 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
10 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
11 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
12 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
13 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
14 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
15 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
16 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
17 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
18 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
19 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
20 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
21 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
22 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
23 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
24 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
25 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
26 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
27 Филадельфия Флайерз5011404625128-1764040,0
28 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
29 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
30 Сиэтл Кракен5214111332135-1853634,6
31 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
32 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
2 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
4 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
5 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
6 Торонто Мэйпл Лифс4926421214176-1376768,4
7 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
8 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
9 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
10 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
12 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
13 Филадельфия Флайерз5011404625128-1764040,0
14 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
15 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
16 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
3 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
4 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
5 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
6 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
7 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
8 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
9 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
10 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
11 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
12 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
13 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
14 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
15 Сиэтл Кракен5214111332135-1853634,6
16 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
2 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
4 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
5 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
6 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
7 Филадельфия Флайерз5011404625128-1764040,0
8 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс4926421214176-1376768,4
4 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
5 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
6 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
7 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
8 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
3 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
4 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
5 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
6 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
7 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
8 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
2 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
3 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
4 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
5 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
6 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
7 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
8 Сиэтл Кракен5214111332135-1853634,6

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