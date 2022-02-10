Коламбус Блю Джекетс - Торонто Мэйпл Лифс 23 Февраля прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
23 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
|30
|вр
|Жан-Франсуа Берюбе
|60
|вр
|Джет Гривз
|2
|зщ
|Эндрю Пик
|5
|зщ
|Гэвин Байройтер
|8
|зщ
|Зак Веренски
|27
|зщ
|Адам Боквист
|44
|зщ
|Владислав Гавриков
|46
|зщ
|Дин Кукан
|7
|нп
|Шон Курали
|14
|нп
|Густав Нюквист
|16
|нп
|Макс Доми
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
|23
|нп
|Брендан Гонс
|28
|нп
|Оливер Бьёркстранд
|29
|нп
|Патрик Лайне
|34
|нп
|Коул Силлинджер
|38
|нп
|Бун Дженнер
|59
|нп
|Егор Чинахов
|93
|нп
|Якуб Ворачек
|96
|нп
|Джек Рослович
|36
|вр
|Джек Кэмпбелл
|35
|вр
|Петр Мразек
|37
|зщ
|Тимоти Лильегрен
|44
|зщ
|Морган Райлли
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|23
|зщ
|Трэвис Дермотт
|38
|зщ
|Расмус Сандин
|26
|зщ
|Илья Любушкин
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|47
|нп
|Пьер Энгвалль
|58
|нп
|Майкл Бантинг
|65
|нп
|Илья Михеев
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|91
|нп
|Джон Таварес
|15
|нп
|Александр Керфут
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|19
|нп
|Джейсон Спецца
|24
|нп
|Уэйн Симмондс
|25
|нп
|Ондржей Каше
|64
|нп
|Давид Кемпф
Главные тренеры
|Брэд Ларсен
|Шелдон Киф
История личных встреч
|08.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|10.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Восток
|0 : 3
|08.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Восток
|3 : 4 ОТ
|07.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Восток
|4 : 3 ОТ
|04.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Восток
|3 : 0
|03.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Восток
|0 : 2
|22.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|05.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|50
|29
|4
|3
|1
|3
|10
|199-143
|76
|76,0
|2
|Флорида Пантерз
|50
|26
|7
|2
|3
|2
|10
|208-145
|75
|75,0
|3
|Каролина Харрикейнз
|50
|30
|4
|1
|0
|4
|11
|176-121
|74
|74,0
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|5
|Питтсбург Пингвинз
|52
|25
|4
|2
|5
|3
|13
|173-140
|70
|67,3
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|50
|27
|1
|4
|2
|3
|13
|151-127
|69
|69,0
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|49
|26
|4
|2
|1
|2
|14
|176-137
|67
|68,4
|8
|Калгари Флэймз
|49
|26
|2
|2
|0
|6
|13
|169-114
|66
|67,3
|9
|Миннесота Уайлд
|47
|23
|4
|4
|3
|0
|13
|183-143
|65
|69,1
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|11
|Сент-Луис Блюз
|49
|26
|1
|2
|2
|4
|14
|175-137
|64
|65,3
|12
|Бостон Брюинз
|50
|25
|3
|1
|2
|2
|17
|145-139
|62
|62,0
|13
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|14
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|50
|23
|2
|3
|0
|3
|19
|168-161
|59
|59,0
|16
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|17
|Анахайм Дакс
|52
|17
|4
|3
|4
|5
|19
|156-158
|57
|54,8
|18
|Даллас Старз
|49
|18
|6
|3
|1
|1
|20
|143-145
|56
|57,1
|19
|Ванкувер Кэнакс
|52
|18
|3
|3
|3
|3
|22
|140-148
|54
|51,9
|20
|Виннипег Джетс
|50
|19
|2
|1
|4
|4
|20
|145-150
|52
|52,0
|21
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|22
|Коламбус Блю Джекетс
|49
|17
|5
|3
|1
|0
|23
|163-180
|51
|52,0
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|49
|15
|6
|1
|1
|4
|22
|131-154
|49
|50,0
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|45
|16
|1
|1
|4
|3
|20
|111-126
|43
|47,8
|26
|Оттава Сенаторз
|49
|15
|2
|1
|1
|4
|26
|130-156
|41
|41,8
|27
|Филадельфия Флайерз
|50
|11
|4
|0
|4
|6
|25
|128-176
|40
|40,0
|28
|Баффало Сэйбрз
|51
|13
|1
|2
|1
|7
|27
|138-182
|40
|39,2
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|30
|Сиэтл Кракен
|52
|14
|1
|1
|1
|3
|32
|135-185
|36
|34,6
|31
|Аризона Койотс
|50
|9
|3
|1
|4
|0
|33
|114-186
|30
|30,0
|32
|Монреаль Канадиенс
|51
|8
|1
|2
|0
|7
|33
|117-197
|29
|28,4
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|50
|26
|7
|2
|3
|2
|10
|208-145
|75
|75,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|50
|30
|4
|1
|0
|4
|11
|176-121
|74
|74,0
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|4
|Питтсбург Пингвинз
|52
|25
|4
|2
|5
|3
|13
|173-140
|70
|67,3
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|50
|27
|1
|4
|2
|3
|13
|151-127
|69
|69,0
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|49
|26
|4
|2
|1
|2
|14
|176-137
|67
|68,4
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|8
|Бостон Брюинз
|50
|25
|3
|1
|2
|2
|17
|145-139
|62
|62,0
|9
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|49
|17
|5
|3
|1
|0
|23
|163-180
|51
|52,0
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|45
|16
|1
|1
|4
|3
|20
|111-126
|43
|47,8
|12
|Оттава Сенаторз
|49
|15
|2
|1
|1
|4
|26
|130-156
|41
|41,8
|13
|Филадельфия Флайерз
|50
|11
|4
|0
|4
|6
|25
|128-176
|40
|40,0
|14
|Баффало Сэйбрз
|51
|13
|1
|2
|1
|7
|27
|138-182
|40
|39,2
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|51
|8
|1
|2
|0
|7
|33
|117-197
|29
|28,4
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|50
|29
|4
|3
|1
|3
|10
|199-143
|76
|76,0
|2
|Калгари Флэймз
|49
|26
|2
|2
|0
|6
|13
|169-114
|66
|67,3
|3
|Миннесота Уайлд
|47
|23
|4
|4
|3
|0
|13
|183-143
|65
|69,1
|4
|Сент-Луис Блюз
|49
|26
|1
|2
|2
|4
|14
|175-137
|64
|65,3
|5
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|6
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|50
|23
|2
|3
|0
|3
|19
|168-161
|59
|59,0
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|9
|Анахайм Дакс
|52
|17
|4
|3
|4
|5
|19
|156-158
|57
|54,8
|10
|Даллас Старз
|49
|18
|6
|3
|1
|1
|20
|143-145
|56
|57,1
|11
|Ванкувер Кэнакс
|52
|18
|3
|3
|3
|3
|22
|140-148
|54
|51,9
|12
|Виннипег Джетс
|50
|19
|2
|1
|4
|4
|20
|145-150
|52
|52,0
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|49
|15
|6
|1
|1
|4
|22
|131-154
|49
|50,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|15
|Сиэтл Кракен
|52
|14
|1
|1
|1
|3
|32
|135-185
|36
|34,6
|16
|Аризона Койотс
|50
|9
|3
|1
|4
|0
|33
|114-186
|30
|30,0
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|50
|30
|4
|1
|0
|4
|11
|176-121
|74
|74,0
|2
|Питтсбург Пингвинз
|52
|25
|4
|2
|5
|3
|13
|173-140
|70
|67,3
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|50
|27
|1
|4
|2
|3
|13
|151-127
|69
|69,0
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|49
|17
|5
|3
|1
|0
|23
|163-180
|51
|52,0
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|45
|16
|1
|1
|4
|3
|20
|111-126
|43
|47,8
|7
|Филадельфия Флайерз
|50
|11
|4
|0
|4
|6
|25
|128-176
|40
|40,0
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|50
|26
|7
|2
|3
|2
|10
|208-145
|75
|75,0
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|49
|26
|4
|2
|1
|2
|14
|176-137
|67
|68,4
|4
|Бостон Брюинз
|50
|25
|3
|1
|2
|2
|17
|145-139
|62
|62,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|6
|Оттава Сенаторз
|49
|15
|2
|1
|1
|4
|26
|130-156
|41
|41,8
|7
|Баффало Сэйбрз
|51
|13
|1
|2
|1
|7
|27
|138-182
|40
|39,2
|8
|Монреаль Канадиенс
|51
|8
|1
|2
|0
|7
|33
|117-197
|29
|28,4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|50
|29
|4
|3
|1
|3
|10
|199-143
|76
|76,0
|2
|Миннесота Уайлд
|47
|23
|4
|4
|3
|0
|13
|183-143
|65
|69,1
|3
|Сент-Луис Блюз
|49
|26
|1
|2
|2
|4
|14
|175-137
|64
|65,3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|5
|Даллас Старз
|49
|18
|6
|3
|1
|1
|20
|143-145
|56
|57,1
|6
|Виннипег Джетс
|50
|19
|2
|1
|4
|4
|20
|145-150
|52
|52,0
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|8
|Аризона Койотс
|50
|9
|3
|1
|4
|0
|33
|114-186
|30
|30,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|49
|26
|2
|2
|0
|6
|13
|169-114
|66
|67,3
|2
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|50
|23
|2
|3
|0
|3
|19
|168-161
|59
|59,0
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|5
|Анахайм Дакс
|52
|17
|4
|3
|4
|5
|19
|156-158
|57
|54,8
|6
|Ванкувер Кэнакс
|52
|18
|3
|3
|3
|3
|22
|140-148
|54
|51,9
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|49
|15
|6
|1
|1
|4
|22
|131-154
|49
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|52
|14
|1
|1
|1
|3
|32
|135-185
|36
|34,6