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Оттава Сенаторз - Миннесота Уайлд 23 Февраля прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
23 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз Миннесота Уайлд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Миннесота Уайлд, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
31ШвецияврАнтон Форсберг
32ШвецияврФилип Густавссон
2РоссиязщАртём Зуб
3КанадазщДжош Браун
5КанадазщНик Холден
22РоссиязщНикита Зайцев
26ШвециязщЭрик Бреннстрём
72КанадазщТома Шабо
7СШАнпБрэди Ткачук
10КанаданпАлекс Форментон
13СШАнпЗак Сэнфорд
16СШАнпОстин Уотсон
17СШАнпАдам Годетт
18ГерманиянпТим Штюцле
21КанаданпНик Пол
28КанаданпКоннор Браун
45КанаданпПаркер Келли
63КанаданпТайлер Эннис
71КанаданпКрис Тирни
47СШАнпМарк Кастелиц
33КанадаврКэм Тальбо
34ФинляндияврКаапо Кяхкёнен
4СШАзщДжон Меррилл
25ШвециязщЮнас Бродин
29РоссиязщДмитрий Куликов
46КанадазщДжаред Сперджен
47СШАзщАлекс Голигоски
59КанадазщКален Эддисон
12СШАнпМэтт Болди
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
17КанаданпМаркус Фолиньо
18СШАнпДжордан Гринвей
21СШАнпБрэндон Дюхайм
22ШвейцариянпКевин Фиала
27СШАнпНик Бьюгстад
38СШАнпРайан Хартман
52КанаданпКоннор Дьюар
89КанаданпФредерик Годро
97РоссиянпКирилл Капризов
7ГерманиянпНико Штурм
Главные тренеры
КанадаДи Джей Смит
КанадаДин Эвасон
История личных встреч
03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 4 ОТОттава Сенаторз
30.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 2Оттава Сенаторз
14.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 2Миннесота Уайлд
05.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4Миннесота Уайлд
22.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 4Оттава Сенаторз
23.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1Оттава Сенаторз
20.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 6Миннесота Уайлд
31.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 1Оттава Сенаторз
14.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 2 ОТМиннесота Уайлд
01.04.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3Оттава Сенаторз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
3 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
4 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
5 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
7 Торонто Мэйпл Лифс4926421214176-1376768,4
8 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
9 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
10 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
11 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
12 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
13 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
14 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
15 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
16 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
17 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
18 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
19 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
20 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
21 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
22 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
23 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
24 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
25 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
26 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
27 Филадельфия Флайерз5011404625128-1764040,0
28 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
29 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
30 Сиэтл Кракен5214111332135-1853634,6
31 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
32 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
2 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
4 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
5 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
6 Торонто Мэйпл Лифс4926421214176-1376768,4
7 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
8 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
9 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
10 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
12 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
13 Филадельфия Флайерз5011404625128-1764040,0
14 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
15 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
16 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
3 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
4 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
5 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
6 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
7 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
8 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
9 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
10 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
11 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
12 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
13 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
14 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
15 Сиэтл Кракен5214111332135-1853634,6
16 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
2 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
4 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
5 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
6 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
7 Филадельфия Флайерз5011404625128-1764040,0
8 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс4926421214176-1376768,4
4 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
5 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
6 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
7 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
8 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
3 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
4 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
5 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
6 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
7 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
8 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
2 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
3 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
4 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
5 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
6 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
7 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
8 Сиэтл Кракен5214111332135-1853634,6

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