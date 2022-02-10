Оттава Сенаторз - Миннесота Уайлд 23 Февраля прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
23 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Миннесота Уайлд, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
|31
|вр
|Антон Форсберг
|32
|вр
|Филип Густавссон
|2
|зщ
|Артём Зуб
|3
|зщ
|Джош Браун
|5
|зщ
|Ник Холден
|22
|зщ
|Никита Зайцев
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|72
|зщ
|Тома Шабо
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|10
|нп
|Алекс Форментон
|13
|нп
|Зак Сэнфорд
|16
|нп
|Остин Уотсон
|17
|нп
|Адам Годетт
|18
|нп
|Тим Штюцле
|21
|нп
|Ник Пол
|28
|нп
|Коннор Браун
|45
|нп
|Паркер Келли
|63
|нп
|Тайлер Эннис
|71
|нп
|Крис Тирни
|47
|нп
|Марк Кастелиц
|33
|вр
|Кэм Тальбо
|34
|вр
|Каапо Кяхкёнен
|4
|зщ
|Джон Меррилл
|25
|зщ
|Юнас Бродин
|29
|зщ
|Дмитрий Куликов
|46
|зщ
|Джаред Сперджен
|47
|зщ
|Алекс Голигоски
|59
|зщ
|Кален Эддисон
|12
|нп
|Мэтт Болди
|14
|нп
|Йоэль Эрикссон Эк
|17
|нп
|Маркус Фолиньо
|18
|нп
|Джордан Гринвей
|21
|нп
|Брэндон Дюхайм
|22
|нп
|Кевин Фиала
|27
|нп
|Ник Бьюгстад
|38
|нп
|Райан Хартман
|52
|нп
|Коннор Дьюар
|89
|нп
|Фредерик Годро
|97
|нп
|Кирилл Капризов
|7
|нп
|Нико Штурм
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Дин Эвасон
История личных встреч
|03.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|30.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|14.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|05.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|22.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|23.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|31.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|14.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|01.04.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|50
|29
|4
|3
|1
|3
|10
|199-143
|76
|76,0
|2
|Флорида Пантерз
|50
|26
|7
|2
|3
|2
|10
|208-145
|75
|75,0
|3
|Каролина Харрикейнз
|50
|30
|4
|1
|0
|4
|11
|176-121
|74
|74,0
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|5
|Питтсбург Пингвинз
|52
|25
|4
|2
|5
|3
|13
|173-140
|70
|67,3
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|50
|27
|1
|4
|2
|3
|13
|151-127
|69
|69,0
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|49
|26
|4
|2
|1
|2
|14
|176-137
|67
|68,4
|8
|Калгари Флэймз
|49
|26
|2
|2
|0
|6
|13
|169-114
|66
|67,3
|9
|Миннесота Уайлд
|47
|23
|4
|4
|3
|0
|13
|183-143
|65
|69,1
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|11
|Сент-Луис Блюз
|49
|26
|1
|2
|2
|4
|14
|175-137
|64
|65,3
|12
|Бостон Брюинз
|50
|25
|3
|1
|2
|2
|17
|145-139
|62
|62,0
|13
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|14
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|50
|23
|2
|3
|0
|3
|19
|168-161
|59
|59,0
|16
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|17
|Анахайм Дакс
|52
|17
|4
|3
|4
|5
|19
|156-158
|57
|54,8
|18
|Даллас Старз
|49
|18
|6
|3
|1
|1
|20
|143-145
|56
|57,1
|19
|Ванкувер Кэнакс
|52
|18
|3
|3
|3
|3
|22
|140-148
|54
|51,9
|20
|Виннипег Джетс
|50
|19
|2
|1
|4
|4
|20
|145-150
|52
|52,0
|21
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|22
|Коламбус Блю Джекетс
|49
|17
|5
|3
|1
|0
|23
|163-180
|51
|52,0
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|49
|15
|6
|1
|1
|4
|22
|131-154
|49
|50,0
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|45
|16
|1
|1
|4
|3
|20
|111-126
|43
|47,8
|26
|Оттава Сенаторз
|49
|15
|2
|1
|1
|4
|26
|130-156
|41
|41,8
|27
|Филадельфия Флайерз
|50
|11
|4
|0
|4
|6
|25
|128-176
|40
|40,0
|28
|Баффало Сэйбрз
|51
|13
|1
|2
|1
|7
|27
|138-182
|40
|39,2
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|30
|Сиэтл Кракен
|52
|14
|1
|1
|1
|3
|32
|135-185
|36
|34,6
|31
|Аризона Койотс
|50
|9
|3
|1
|4
|0
|33
|114-186
|30
|30,0
|32
|Монреаль Канадиенс
|51
|8
|1
|2
|0
|7
|33
|117-197
|29
|28,4
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|50
|26
|7
|2
|3
|2
|10
|208-145
|75
|75,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|50
|30
|4
|1
|0
|4
|11
|176-121
|74
|74,0
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|4
|Питтсбург Пингвинз
|52
|25
|4
|2
|5
|3
|13
|173-140
|70
|67,3
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|50
|27
|1
|4
|2
|3
|13
|151-127
|69
|69,0
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|49
|26
|4
|2
|1
|2
|14
|176-137
|67
|68,4
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|8
|Бостон Брюинз
|50
|25
|3
|1
|2
|2
|17
|145-139
|62
|62,0
|9
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|49
|17
|5
|3
|1
|0
|23
|163-180
|51
|52,0
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|45
|16
|1
|1
|4
|3
|20
|111-126
|43
|47,8
|12
|Оттава Сенаторз
|49
|15
|2
|1
|1
|4
|26
|130-156
|41
|41,8
|13
|Филадельфия Флайерз
|50
|11
|4
|0
|4
|6
|25
|128-176
|40
|40,0
|14
|Баффало Сэйбрз
|51
|13
|1
|2
|1
|7
|27
|138-182
|40
|39,2
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|51
|8
|1
|2
|0
|7
|33
|117-197
|29
|28,4
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|50
|29
|4
|3
|1
|3
|10
|199-143
|76
|76,0
|2
|Калгари Флэймз
|49
|26
|2
|2
|0
|6
|13
|169-114
|66
|67,3
|3
|Миннесота Уайлд
|47
|23
|4
|4
|3
|0
|13
|183-143
|65
|69,1
|4
|Сент-Луис Блюз
|49
|26
|1
|2
|2
|4
|14
|175-137
|64
|65,3
|5
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|6
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|50
|23
|2
|3
|0
|3
|19
|168-161
|59
|59,0
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|9
|Анахайм Дакс
|52
|17
|4
|3
|4
|5
|19
|156-158
|57
|54,8
|10
|Даллас Старз
|49
|18
|6
|3
|1
|1
|20
|143-145
|56
|57,1
|11
|Ванкувер Кэнакс
|52
|18
|3
|3
|3
|3
|22
|140-148
|54
|51,9
|12
|Виннипег Джетс
|50
|19
|2
|1
|4
|4
|20
|145-150
|52
|52,0
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|49
|15
|6
|1
|1
|4
|22
|131-154
|49
|50,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|15
|Сиэтл Кракен
|52
|14
|1
|1
|1
|3
|32
|135-185
|36
|34,6
|16
|Аризона Койотс
|50
|9
|3
|1
|4
|0
|33
|114-186
|30
|30,0
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|50
|30
|4
|1
|0
|4
|11
|176-121
|74
|74,0
|2
|Питтсбург Пингвинз
|52
|25
|4
|2
|5
|3
|13
|173-140
|70
|67,3
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|50
|27
|1
|4
|2
|3
|13
|151-127
|69
|69,0
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|49
|17
|5
|3
|1
|0
|23
|163-180
|51
|52,0
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|45
|16
|1
|1
|4
|3
|20
|111-126
|43
|47,8
|7
|Филадельфия Флайерз
|50
|11
|4
|0
|4
|6
|25
|128-176
|40
|40,0
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|50
|26
|7
|2
|3
|2
|10
|208-145
|75
|75,0
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|49
|26
|4
|2
|1
|2
|14
|176-137
|67
|68,4
|4
|Бостон Брюинз
|50
|25
|3
|1
|2
|2
|17
|145-139
|62
|62,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|6
|Оттава Сенаторз
|49
|15
|2
|1
|1
|4
|26
|130-156
|41
|41,8
|7
|Баффало Сэйбрз
|51
|13
|1
|2
|1
|7
|27
|138-182
|40
|39,2
|8
|Монреаль Канадиенс
|51
|8
|1
|2
|0
|7
|33
|117-197
|29
|28,4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|50
|29
|4
|3
|1
|3
|10
|199-143
|76
|76,0
|2
|Миннесота Уайлд
|47
|23
|4
|4
|3
|0
|13
|183-143
|65
|69,1
|3
|Сент-Луис Блюз
|49
|26
|1
|2
|2
|4
|14
|175-137
|64
|65,3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|5
|Даллас Старз
|49
|18
|6
|3
|1
|1
|20
|143-145
|56
|57,1
|6
|Виннипег Джетс
|50
|19
|2
|1
|4
|4
|20
|145-150
|52
|52,0
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|8
|Аризона Койотс
|50
|9
|3
|1
|4
|0
|33
|114-186
|30
|30,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|49
|26
|2
|2
|0
|6
|13
|169-114
|66
|67,3
|2
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|50
|23
|2
|3
|0
|3
|19
|168-161
|59
|59,0
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|5
|Анахайм Дакс
|52
|17
|4
|3
|4
|5
|19
|156-158
|57
|54,8
|6
|Ванкувер Кэнакс
|52
|18
|3
|3
|3
|3
|22
|140-148
|54
|51,9
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|49
|15
|6
|1
|1
|4
|22
|131-154
|49
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|52
|14
|1
|1
|1
|3
|32
|135-185
|36
|34,6