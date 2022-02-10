Филадельфия Флайерз - Сент-Луис Блюз 23 Февраля прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
23 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
|35
|вр
|Мартин Джонс
|67
|вр
|Кирилл Устименко
|3
|зщ
|Кейт Яндл
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|9
|зщ
|Иван Проворов
|24
|зщ
|Ник Силер
|61
|зщ
|Джастин Браун
|70
|зщ
|Расмус Ристолайнен
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|17
|нп
|Зак Макьюэн
|20
|нп
|Джерри Мейхью
|21
|нп
|Скотт Лотон
|23
|нп
|Оскар Линдблом
|25
|нп
|Джеймс ван Римсдайк
|28
|нп
|Клод Жиру
|38
|нп
|Патрик Браун
|48
|нп
|Морган Фрост
|71
|нп
|Макс Уиллман
|76
|нп
|Исаак Рэтклифф
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
|35
|вр
|Вилле Хуссо
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
|46
|зщ
|Джейк Уолман
|47
|зщ
|Тори Крюг
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|77
|зщ
|Нико Миккола
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|18
|нп
|Роберт Томас
|20
|нп
|Брэндон Саад
|21
|нп
|Тайлер Бозак
|25
|нп
|Джордан Кайру
|37
|нп
|Клим Костин
|49
|нп
|Иван Барбашёв
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|70
|нп
|Оскар Сундквист
|89
|нп
|Павел Бучневич
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|91
|нп
|Владимир Тарасенко
Главные тренеры
|Майк Йео (и.о.)
|Крэйг Берюбе
История личных встреч
|16.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|05.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|08.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|06.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|07.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|29.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|22.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|11.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.03.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 Б
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|50
|29
|4
|3
|1
|3
|10
|199-143
|76
|76,0
|2
|Флорида Пантерз
|50
|26
|7
|2
|3
|2
|10
|208-145
|75
|75,0
|3
|Каролина Харрикейнз
|50
|30
|4
|1
|0
|4
|11
|176-121
|74
|74,0
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|5
|Питтсбург Пингвинз
|52
|25
|4
|2
|5
|3
|13
|173-140
|70
|67,3
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|50
|27
|1
|4
|2
|3
|13
|151-127
|69
|69,0
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|49
|26
|4
|2
|1
|2
|14
|176-137
|67
|68,4
|8
|Калгари Флэймз
|49
|26
|2
|2
|0
|6
|13
|169-114
|66
|67,3
|9
|Миннесота Уайлд
|47
|23
|4
|4
|3
|0
|13
|183-143
|65
|69,1
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|11
|Сент-Луис Блюз
|49
|26
|1
|2
|2
|4
|14
|175-137
|64
|65,3
|12
|Бостон Брюинз
|50
|25
|3
|1
|2
|2
|17
|145-139
|62
|62,0
|13
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|14
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|50
|23
|2
|3
|0
|3
|19
|168-161
|59
|59,0
|16
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|17
|Анахайм Дакс
|52
|17
|4
|3
|4
|5
|19
|156-158
|57
|54,8
|18
|Даллас Старз
|49
|18
|6
|3
|1
|1
|20
|143-145
|56
|57,1
|19
|Ванкувер Кэнакс
|52
|18
|3
|3
|3
|3
|22
|140-148
|54
|51,9
|20
|Виннипег Джетс
|50
|19
|2
|1
|4
|4
|20
|145-150
|52
|52,0
|21
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|22
|Коламбус Блю Джекетс
|49
|17
|5
|3
|1
|0
|23
|163-180
|51
|52,0
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|49
|15
|6
|1
|1
|4
|22
|131-154
|49
|50,0
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|45
|16
|1
|1
|4
|3
|20
|111-126
|43
|47,8
|26
|Оттава Сенаторз
|49
|15
|2
|1
|1
|4
|26
|130-156
|41
|41,8
|27
|Филадельфия Флайерз
|50
|11
|4
|0
|4
|6
|25
|128-176
|40
|40,0
|28
|Баффало Сэйбрз
|51
|13
|1
|2
|1
|7
|27
|138-182
|40
|39,2
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|30
|Сиэтл Кракен
|52
|14
|1
|1
|1
|3
|32
|135-185
|36
|34,6
|31
|Аризона Койотс
|50
|9
|3
|1
|4
|0
|33
|114-186
|30
|30,0
|32
|Монреаль Канадиенс
|51
|8
|1
|2
|0
|7
|33
|117-197
|29
|28,4
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|50
|26
|7
|2
|3
|2
|10
|208-145
|75
|75,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|50
|30
|4
|1
|0
|4
|11
|176-121
|74
|74,0
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|4
|Питтсбург Пингвинз
|52
|25
|4
|2
|5
|3
|13
|173-140
|70
|67,3
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|50
|27
|1
|4
|2
|3
|13
|151-127
|69
|69,0
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|49
|26
|4
|2
|1
|2
|14
|176-137
|67
|68,4
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|8
|Бостон Брюинз
|50
|25
|3
|1
|2
|2
|17
|145-139
|62
|62,0
|9
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|49
|17
|5
|3
|1
|0
|23
|163-180
|51
|52,0
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|45
|16
|1
|1
|4
|3
|20
|111-126
|43
|47,8
|12
|Оттава Сенаторз
|49
|15
|2
|1
|1
|4
|26
|130-156
|41
|41,8
|13
|Филадельфия Флайерз
|50
|11
|4
|0
|4
|6
|25
|128-176
|40
|40,0
|14
|Баффало Сэйбрз
|51
|13
|1
|2
|1
|7
|27
|138-182
|40
|39,2
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|51
|8
|1
|2
|0
|7
|33
|117-197
|29
|28,4
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|50
|29
|4
|3
|1
|3
|10
|199-143
|76
|76,0
|2
|Калгари Флэймз
|49
|26
|2
|2
|0
|6
|13
|169-114
|66
|67,3
|3
|Миннесота Уайлд
|47
|23
|4
|4
|3
|0
|13
|183-143
|65
|69,1
|4
|Сент-Луис Блюз
|49
|26
|1
|2
|2
|4
|14
|175-137
|64
|65,3
|5
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|6
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|50
|23
|2
|3
|0
|3
|19
|168-161
|59
|59,0
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|9
|Анахайм Дакс
|52
|17
|4
|3
|4
|5
|19
|156-158
|57
|54,8
|10
|Даллас Старз
|49
|18
|6
|3
|1
|1
|20
|143-145
|56
|57,1
|11
|Ванкувер Кэнакс
|52
|18
|3
|3
|3
|3
|22
|140-148
|54
|51,9
|12
|Виннипег Джетс
|50
|19
|2
|1
|4
|4
|20
|145-150
|52
|52,0
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|49
|15
|6
|1
|1
|4
|22
|131-154
|49
|50,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|15
|Сиэтл Кракен
|52
|14
|1
|1
|1
|3
|32
|135-185
|36
|34,6
|16
|Аризона Койотс
|50
|9
|3
|1
|4
|0
|33
|114-186
|30
|30,0
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|50
|30
|4
|1
|0
|4
|11
|176-121
|74
|74,0
|2
|Питтсбург Пингвинз
|52
|25
|4
|2
|5
|3
|13
|173-140
|70
|67,3
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|50
|27
|1
|4
|2
|3
|13
|151-127
|69
|69,0
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|49
|17
|5
|3
|1
|0
|23
|163-180
|51
|52,0
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|45
|16
|1
|1
|4
|3
|20
|111-126
|43
|47,8
|7
|Филадельфия Флайерз
|50
|11
|4
|0
|4
|6
|25
|128-176
|40
|40,0
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|50
|26
|7
|2
|3
|2
|10
|208-145
|75
|75,0
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|49
|26
|4
|2
|1
|2
|14
|176-137
|67
|68,4
|4
|Бостон Брюинз
|50
|25
|3
|1
|2
|2
|17
|145-139
|62
|62,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|6
|Оттава Сенаторз
|49
|15
|2
|1
|1
|4
|26
|130-156
|41
|41,8
|7
|Баффало Сэйбрз
|51
|13
|1
|2
|1
|7
|27
|138-182
|40
|39,2
|8
|Монреаль Канадиенс
|51
|8
|1
|2
|0
|7
|33
|117-197
|29
|28,4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|50
|29
|4
|3
|1
|3
|10
|199-143
|76
|76,0
|2
|Миннесота Уайлд
|47
|23
|4
|4
|3
|0
|13
|183-143
|65
|69,1
|3
|Сент-Луис Блюз
|49
|26
|1
|2
|2
|4
|14
|175-137
|64
|65,3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|50
|22
|5
|1
|2
|2
|18
|153-143
|60
|60,0
|5
|Даллас Старз
|49
|18
|6
|3
|1
|1
|20
|143-145
|56
|57,1
|6
|Виннипег Джетс
|50
|19
|2
|1
|4
|4
|20
|145-150
|52
|52,0
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|8
|Аризона Койотс
|50
|9
|3
|1
|4
|0
|33
|114-186
|30
|30,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|49
|26
|2
|2
|0
|6
|13
|169-114
|66
|67,3
|2
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|50
|23
|2
|3
|0
|3
|19
|168-161
|59
|59,0
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|5
|Анахайм Дакс
|52
|17
|4
|3
|4
|5
|19
|156-158
|57
|54,8
|6
|Ванкувер Кэнакс
|52
|18
|3
|3
|3
|3
|22
|140-148
|54
|51,9
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|49
|15
|6
|1
|1
|4
|22
|131-154
|49
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|52
|14
|1
|1
|1
|3
|32
|135-185
|36
|34,6