Свернуть список

Филадельфия Флайерз - Сент-Луис Блюз 23 Февраля прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
23 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Сент-Луис Блюз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
35КанадаврМартин Джонс
67РоссияврКирилл Устименко
3СШАзщКейт Яндл
6КанадазщТрэвис Санхайм
9РоссиязщИван Проворов
24СШАзщНик Силер
61СШАзщДжастин Браун
70ФинляндиязщРасмус Ристолайнен
11КанаданпТрэвис Конечны
17КанаданпЗак Макьюэн
20СШАнпДжерри Мейхью
21КанаданпСкотт Лотон
23ШвециянпОскар Линдблом
25СШАнпДжеймс ван Римсдайк
28КанаданпКлод Жиру
38СШАнпПатрик Браун
48КанаданпМорган Фрост
71СШАнпМакс Уиллман
76КанаданпИсаак Рэтклифф
89СШАнпКэм Аткинсон
35ФинляндияврВилле Хуссо
50КанадаврДжордан Биннингтон
41КанадазщРоберт Бортуццо
46КанадазщДжейк Уолман
47СШАзщТори Крюг
55КанадазщКолтон Парэйко
72СШАзщДжастин Фолк
77ФинляндиязщНико Миккола
10КанаданпБрэйден Шенн
18КанаданпРоберт Томас
20СШАнпБрэндон Саад
21КанаданпТайлер Бозак
25КанаданпДжордан Кайру
37РоссиянпКлим Костин
49РоссиянпИван Барбашёв
57КанаданпДэвид Перрон
70ШвециянпОскар Сундквист
89РоссиянпПавел Бучневич
90КанаданпРайан О'Райлли
91РоссиянпВладимир Тарасенко
Главные тренеры
КанадаМайк Йео (и.о.)
КанадаКрэйг Берюбе
История личных встреч
16.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз7 : 3Филадельфия Флайерз
08.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 3Сент-Луис Блюз
06.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 3Сент-Луис Блюз
03.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз0 : 2Филадельфия Флайерз
07.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 2Сент-Луис Блюз
29.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 3Филадельфия Флайерз
22.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3Сент-Луис Блюз
11.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 4Филадельфия Флайерз
13.03.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 0 БФиладельфия Флайерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
3 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
4 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
5 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
7 Торонто Мэйпл Лифс4926421214176-1376768,4
8 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
9 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
10 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
11 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
12 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
13 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
14 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
15 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
16 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
17 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
18 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
19 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
20 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
21 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
22 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
23 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
24 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
25 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
26 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
27 Филадельфия Флайерз5011404625128-1764040,0
28 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
29 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
30 Сиэтл Кракен5214111332135-1853634,6
31 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
32 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
2 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
4 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
5 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
6 Торонто Мэйпл Лифс4926421214176-1376768,4
7 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
8 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
9 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
10 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
12 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
13 Филадельфия Флайерз5011404625128-1764040,0
14 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
15 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
16 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
3 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
4 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
5 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
6 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
7 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
8 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
9 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
10 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
11 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
12 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
13 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
14 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
15 Сиэтл Кракен5214111332135-1853634,6
16 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
2 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
4 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
5 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
6 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
7 Филадельфия Флайерз5011404625128-1764040,0
8 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс4926421214176-1376768,4
4 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
5 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
6 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
7 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
8 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
3 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
4 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
5 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
6 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
7 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
8 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
2 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
3 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
4 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
5 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
6 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
7 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
8 Сиэтл Кракен5214111332135-1853634,6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close