Лацио - Порту 24 Февраля прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
24 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК. Лига Европы, 1/16 финала. 2-й матч
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Порту, которое состоится 24 Февраля 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим, Италия
Порту
Порту, Португалия
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|17.02.2022
|Лига Европы
|1/16 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A07
| Шериф (Молдавия)
Брага (Португалия)
Шериф2 : 0
Брага
Брага24.02
Шериф
1
0
2
0
A06
| Боруссия Д (Германия)
Рейнджерс (Шотландия)
Боруссия Д2 : 4
Рейнджерс
Рейнджерс24.02
Боруссия Д
0
1
2
4
A05
| Зенит (Россия)
Бетис (Испания)
Зенит2 : 3
Бетис
Бетис24.02
Зенит
0
1
2
3
A04
| Барселона (Испания)
Наполи (Италия)
Барселона1 : 1
Наполи
Наполи24.02
Барселона
0
0
1
1
A08
| Порту (Португалия)
Лацио (Италия)
Порту2 : 1
Лацио
Лацио24.02
Порту
1
0
2
1
A02
| Аталанта (Италия)
Олимпиакос (Греция)
Аталанта2 : 1
Олимпиакос
Олимпиакос24.02
Аталанта
1
0
2
1
A01
| Севилья (Испания)
Динамо З (Хорватия)
Севилья3 : 1
Динамо З
Динамо З24.02
Севилья
1
0
3
1
A03
| РБ Лейпциг (Германия)
Реал Сосьедад (Испания)
РБ Лейпциг2 : 2
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад24.02
РБ Лейпциг
0
0
2
2