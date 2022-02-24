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Брага - Шериф 24 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
24 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 финала. 2-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Брага Шериф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Шериф, которое состоится 24 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
Украина Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
17.02.2022 Лига Европы 1/16 финала Шериф2 : 0Брага
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A07
 Шериф (Молдавия)
Брага (Португалия)
Шериф
Брага
2 : 0
Брага
Шериф
24.02
1
0
2
0
A06
 Боруссия Д (Германия)
Рейнджерс (Шотландия)
Боруссия Д
Рейнджерс
2 : 4
Рейнджерс
Боруссия Д
24.02
0
1
2
4
A05
 Зенит (Россия)
Бетис (Испания)
Зенит
Бетис
2 : 3
Бетис
Зенит
24.02
0
1
2
3
A04
 Барселона (Испания)
Наполи (Италия)
Барселона
Наполи
1 : 1
Наполи
Барселона
24.02
0
0
1
1
A08
 Порту (Португалия)
Лацио (Италия)
Порту
Лацио
2 : 1
Лацио
Порту
24.02
1
0
2
1
A02
 Аталанта (Италия)
Олимпиакос (Греция)
Аталанта
Олимпиакос
2 : 1
Олимпиакос
Аталанта
24.02
1
0
2
1
A01
 Севилья (Испания)
Динамо З (Хорватия)
Севилья
Динамо З
3 : 1
Динамо З
Севилья
24.02
1
0
3
1
A03
 РБ Лейпциг (Германия)
Реал Сосьедад (Испания)
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
2 : 2
Реал Сосьедад
РБ Лейпциг
24.02
0
0
2
2

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